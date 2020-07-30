Противостояние. Пять примеров конфликтов между медиагруппами и провайдерами

Конфликт между «Сетью Ланет» и группой 1+1 media пока не затихает. На днях «Плюсы» заявили о прекращении сотрудничества с провайдером и предупредили о том, что с 1 августа его абонентам станут недоступны каналы медиагруппы. Провайдер обвиняет группу в давлении, утверждая, что она желает добиться исключения из пакетов сети «Ланет» нескольких телеканалов, не закодировавших свой сигнал на спутнике.

Такие конфликты не являются чем-то особенным для украинского рынка. «Телекритика» приводит пять примеров подобных противостояний, которые как правило заканчивались компромиссом.

StarLightMedia vs «Зеонбуд»

В октябре 2011 года ввели в эксплуатацию сеть цифрового телевидения «Зеонбуд». Монопольный провайдер сразу же выставил счета 28 национальным каналам, получившим лицензии на цифровое вещание: с каждого по 1,45 млн грн в месяц. С июля 2012-го сумма должна была вырасти до 2,17 млн грн, с августа 2013 года – до 2,89 млн грн.

В феврале 2012-го стало известно, что медиагруппа StarLightMedia, накопив миллионные долги, отказалась оплачивать услуги «Зеонбуда», заявив, что у него нет реальных зрителей. Аргументы группы были логичными. Вскоре после запуска сети Нацсовет по вопросам телерадиовещания рекомендовал провайдеру закодировать телевизионный сигнал, однако соответствующие сет-топ-боксы должны были завезти в Украину лишь весной, поэтому абоненты не имели возможности пользоваться услугой.

«Зеонбуд» был очень влиятельной компанией. В феврале в Раде зарегистрировали законопроект авторства регионала Ореста Муца. Документ предполагал внесение поправок в закон «О телерадиовещании», которыми предлагалось лишать лицензии телеканалы, не имеющие договоров с провайдером. СМИ заговорили о том, что медиагруппа, пойдя на конфликт, рискует потерять право вещать в «цифре». Однако в апреле стало известно, что Нацсовет законопроект Муца не согласовал.

К осени компании договорились, но стороны промолчали о том, как шел ход переговоров. В сентябре гендиректор входящих в StarLightMedia каналов М1 и М2 Валентин Коваль сообщил, что телеканалы группы перевели первый платеж на счет провайдера. Неофициально в SLM говорили, что согласились платить, так как сеть начала работать.

«Мы рады, что здравый смысл восторжествовал, и победило понимание того, что мы делаем одно важное дело – даем телезрителям возможность смотреть современное телевидение», — отреагировал на это известие генеральный директор компании «Зеонбуд» Виктор Галич.

Почти все vs «Зеонбуд»

После Майдана отношение власти и участников рынка к «Зеонбуду» резко изменилось. Почувствовав это, провайдер стал заметно миролюбивее: учел жалобы на качество покрытия сети и предложил телеканалам скидку в размере 50% — до 1,6 млн грн в месяц. Это не помогло. Вещатели все чаще ставили «Зеонбуд» перед фактом: в стране война, рекламный рынок просел, денег нет, заплатить не можем. Из крупнейших игроков продолжала исправно платить «Медиа Группа Украина» Рината Ахметова. Это никого не удивляло: нардеп Николай Томенко публично заявлял, что реальными собственниками «Зеонбуда» являются Ахметов, Александр Янукович и Дмитрий Фирташ.

Все это сопровождалось воинственной риторикой лиц, наделенных властью при новом президенте Петре Порошенко. К примеру, тогдашний член наблюдательного совета «5 канала» Юрий Стець не скрывал, что намерен добиваться ликвидации «Зеонбуда».

По оценкам участников рынка, из-за этого бойкота провайдер в 2014 году недополучил половину прибыли, однако продолжал демонстрировать удивительное смирение. «Надеемся, что телекомпании оценят наше терпение и готовность к компромиссу, и нам удастся решить все эти вопросы в досудебном порядке», — цитировала пресс-служба «Зеонбуда» гендиректора Галича.

В конце концов, перед провайдером возникла реальная угроза банкротства и в 2015 году он объявил о повторном снижении тарифов до 700 тыс. грн в месяц. Это устроило медиагруппы: StarLightMedia и 1+1 media объявили, что претензий к ценовой политике «Зеонбуда» не имеют.

Медиагруппы vs провайдеры

На 1 января 2017 года законодатели запланировали вступление в силу изменений в Закон Украины «О телевидении и радиовещании». Главными нововведениями стало исключение крупнейших украинских каналов из «Универсальной программной услуги» и предоставление медиагруппам права требовать от провайдеров плату за ретрансляцию каналов. Ежемесячную плату должны были собирать за каждого абонента. Тогда в украинских СМИ приводили расценки: 1+1 media и StarLightMedia предлагали платить по 0,75 грн за пользователя, «Медиа Группа Украина» — по 0,45 грн, «5 канал» — 0,1 грн, Inter Media Group – 3 грн.

За две недели до вступления в силу закона директор крупного кабельного провайдера «Ланет» Мариан Ивасюк назвал новые условия «олигархических телеканалов» неприемлемыми и заявил, что сеть прекратит их трансляцию. «Мы идти в добровольное рабство не собираемся, а медиагруппы полностью игнорируют переговоры», — подчеркнул он.

Солидарность с этой точкой зрения выразили многие региональные провайдеры. Например, об отключении телеканалов медиагрупп заявило объединение кабельных операторов Одессы. В Николаеве кабельный провайдер ТРК «Норма» 25 декабря предупредил своих абонентов, что в новогоднюю ночь прекратится трансляция каналов, принадлежащих Игорю Коломойскому, Виктору Пинчуку, Ринату Ахметову, Дмитрию Фирташу, Сергею Левочкину и Петру Порошенко. Это объяснили заботой о потребителе услуг: «Телекомпания «Норма» твердо стоит на позиции защиты своих абонентов от неоправданного повышения платы за кабельное телевидение».

В то же время многие согласились с новыми требованиями медиагрупп. К примеру, крупный национальный провайдер «Триолан» объявил абонентам, что услуги ТВ, которые до этого несколько лет были бесплатными(freemium) станут на 15 грн в месяц, за что удостоился похвалы от директора по стратегическому развитию StarLightMedia Федора Гречанинова. Он отметил, что «Триолан» принял решение, руководствуясь не эмоциями, а пожеланиями абонентов.

30 декабря руководство «Ланет» сообщило, что в переговорах с медиагруппами удалось достичь компромисса по всем критическим вопросам, не став уточнять, на каких условиях. При этом не обошлось без троллинга. «Следуя реформаторскому духу изменений к Закону Украины «Про телебачення і радіомовлення», направленных на либерализацию экономических отношений участников рынка кабельного телевидения, мы решили поддержать конкуренцию между крупнейшими медиагруппами и обеспечить дополнительные возможности для независимых телеканалов, — заявил Мариан Ивасюк. — Стимулируя медиагруппы к конкуренции, в 2017 году в нашей кабельной сети будут ретранслировать каналы только 3 из 4 медиагрупп. Основываясь на текущих рейтингах телесмотрения, группой, не попавшей в число остающихся, стала InterMediaGroup».

В тот же день стало известно, что с медиагруппами договорился крупнейший кабельный оператор «Воля», ходили слухи, что на уникальных условиях: в частности, он добился, чтобы в контрактах были прописаны сроки выключения аналога и кодировки сигнала. При этом «Воля» сообщила, что в феврале повысит стоимость услуг на 6%.

Оперативно договориться удалось не всем провайдерам. В итоге в начале января не менее 200 тыс. абонентов кабельных сетей в регионах страны остались без каналов разных медиагрупп. Однако спустя несколько дней телеканалы стали возвращаться в эфир. В Одессе первым вернулся «5 канал»: провайдеры объявили, что его руководство согласилось на бесплатную ретрансляцию.

Вещание каналов группы «Интер» в сети «Ланет» возобновилось только в конце апреля.

Медиагруппы vs «Информационные технологии»

1 октября 2018 года жители нескольких районов Киева на личном опыте убедились в существовании конфликта между провайдером «Информационные технологии» и 1+1 media, StarLightMedia и InterMediaGroup, трансляция каналов которых внезапно прекратилась. Рассерженным клиентам объясняли, что во всем виновны медиагруппы, которые вошли в картельный сговор и постоянно повышают цены на ретрансляцию телеканалов, что влечет за собой увеличение стоимости услуг провайдера. Видя его несговорчивость, они досрочно разорвали с ним договоры, поэтому трансляция их каналов стала невозможной.

В ответ 1+1 media опубликовала заявление, в котором было сказано, что договор с «Информационными технологиями» разорвали 1 октября в одностороннем порядке из-за «нарушения принципов партнерских отношений». Что скрывалось под это формулировкой, уточнять не стали, однако подтвердили, что рост тарифов неизбежен. «1+1 media не инициировала смену действующей договорной цены в 2018 году. Текущая расчетная ориентировочная стоимость retransmission fee составляет 1,5 грн за абонента в 2018 году и 3 грн – в 2019-ом», — отметили в медиагруппе.

Абонентам «Информационных технологий» предложили поискать другого провайдера, отметив, что не собираются возобновлять с ним договорные отношения. Однако дальше угроз дело не пошло: спустя неделю «Информационные технологии» стали транслировать каналы StarLightMedia, еще через пару дней возобновилась трансляция и остальных каналов, при этом тарифы для абонентов провайдера в тот раз никто не повысил. Объяснений, на каких условиях договорились стороны конфликта, не прозвучало.

«Ланет» vs NewsOne, «Наш» и ZiК

В декабре 2018 года провайдер «Ланет» объявил о том, что с 1 января прекращает трансляцию каналов NewsOne и Макси TV («Наш»). Причиной этого назвали окончание срока действия договоров на ретрансляцию, а также нарушения телеканалами законодательства, которые случались в течение года. «Наш» заявил, что решение «Ланет» свидетельствует о «давлении на свободу слова в Украине» и о начале предвыборной президентской гонки. NewsOne тоже заговорил о политической подоплеке, объявил, что срок договора заканчивается только через год, и подал на провайдера в суд, требуя возвращения в эфир.

В 2019 году суд принял решение в пользу NewsOne, «Ланет» был вынужден возобновить трансляцию, однако с 1 января 2020-го вновь отключил его и канал ZiК, прибегнув к той же формулировке: окончание срока договоров.

4 февраля в сторону дома основателя «Ланет» Виктора Мазура бросили гранату, осколки поселки фасад и разбили окна. Пресс-служба провайдера распространила заявление, в котором говорится о том, что причиной нападения мог стать конфликт с NewsOne. «По словам Мазура, менеджеры NewsOne убеждали его, что возобновить трансляцию канала – в его личных интересах. Один из менеджеров NewsOne Ярослав Латко недавно настойчиво уговаривал его провести встречу с представителями канала, «потому что будет поздно». Встречу с руководством канала, которая должна была состояться 4 февраля (вечером того же дня прилетела граната), Мазур отменил», — сказано в заявлении.

В то же время адвокат бизнесмена Сергей Дешунин отметил, что связь между этими событиями может быть и косвенной: радикально настроенные почитатели телеканала могли попробовать таким образом повлиять на ситуацию. Директор «Ланет» Мариан Ивасюк высказался без обиняков: связь между инцидентом с домом Мазура и конфликтом с NewsOne прямая, при этом он опасается, что дело замнут, так как за каналом стоит очень влиятельная фигура – Виктор Медведчук.

Эти обвинения директор NewsOne Юрий Будяк назвал «грязной политической игрой» и в свою очередь обвинил Мазура в том, что он «занимается не бизнесом, а заигрыванием с властью, отключая каналы по указанию сверху».

Вещание каналов в сети провайдера так и не возобновилось.

Эти примеры говорят о том, что участники рынка хоть и показывают время от времени зубы, делая категоричные воинственные заявления, как правило, готовы к переговорам. И хотя конфликты часто начинаются шумно, общественности пора уже привыкнуть к тому, что в итоге стороны приходят к компромиссу.

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Фото: «Телекритика»

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