«Ланет» обвинил 1+1 media в давлении, медиагруппа это опровергает

ООО «Мережа Ланет» обвинила группу 1+1 media в использовании неконкурентных методов борьбы с независимыми телеканалами, работе которых пытаются помешать руками крупных провайдеров. Соответствующее заявление провайдер опубликовал на своем сайте.

«Руководству сети позвонил Андрей Мальчевский, директор департамента дистрибуции и развития сети вещания группы 1+1 media» В разговоре представитель медиагруппы настаивал на исключении из пакетов телевидения «Мережі Ланет» ряда телеканалов, сигнал которых доступен на спутнике в незакодированном виде. В перечень таких каналов входят: «Солнце», «Трофей», «Наука», «Фауна», «Терра», XSport, «Эко TV», «Малыш», Niki Kids, Niki Junior, EU Music, 4ever Music и другие. Андрей Мальчевский также сообщил, что для ускорения принятия решения в адрес «Мережі Ланет» будет направлено письмо о прекращении сотрудничества. Получив 8.07.2020 такое письмо, датированное 23.06.2020, мы попытались решить ситуацию и предложили 1+1 media отозвать расторжение договора. Однако руководство медиагруппы отклонило все обращения, — сказано в сообщении провайдера. — Прямое давление со стороны 1+1 media, пользующейся своим положением на рынке, имеет целью нанесение ущерба небольшим «нишевым» телеканалам и лишения их доступа к аудитории зрителей. «Мережа Ланет» сотрудничает с независимыми украинскими вещателями, руководствуясь интересом аудитории к наполнению телеканалов, тщательно соблюдая заложенные условия сотрудничества, несмотря на размер и масштабы телеканала».

Провайдер подчеркивает, что вмешательство 1+1 media в его хозяйственную деятельность неприемлемо, а также препятствует добропорядочным отношениям с другими игроками рынка.

«В связи с этим мы призываем коллег по рынку, которые также подвергаются давлению, медийное сообщество и зрителей, ценящих возможность выбора, присоединиться к осуждению таких шагов. Также требуем от руководства 1+1 media воздержаться от неконкурентных методов давления на провайдеров и независимых вещателей. Со своей стороны «Мережа Ланет» стремится продолжать ретрансляцию и «1+1», и «Солнца», и всех других телеканалов в рамках текущего наполнения пакетов и руководствуясь заключенным ранее договорам», — заявил провайдер.

Медиагруппа подготовила ответ на заявление ООО «Мережа Ланет»: «Сообщаем, что информация, обнародованная в обращении компании, не соответствует действительности, является некорректной и манипулятивной. Действительно, группа 1+1 media, как один из крупнейших индустриальных игроков, открыто выступает за развитие рынка платного телевидения, в частности, за необходимость кодирования сигналов всех развлекательных каналов на спутнике и активно противодействует пиратству во всех его проявлениях. Однако медиахолдинг не может влиять указанным в заявлении способом на деятельность провайдеров, ведь это хозяйственные отношения каждого отдельного субъекта предпринимательской деятельности.

Группа 1+1 media действительно отправила указанное письмо от 23 июня 2020 года (исх. №181151) с целью проведения переговоров по пересмотру коммерческих условий сотрудничества с ООО «Мережа Ланет». Мы располагаем выявленными фактами о том, что провайдер не контролирует свою абонентскую базу, особенно кабельную, и не отчитывается обо всех своих активных абонентах. Очень странно, что ООО «Ланет» отреагировало только сейчас на письмо от 23 июня и в такой форме, к тому же опубликовав скан-копию письма вопреки положениям конфиденциальности сделки. Хотим отметить, что руководство компании «Ланет» не контактировало официально по поводу полученного письма с группой 1+1 media. Были попытки одного из акционеров ООО «Мережа Ланет» связаться с руководством медиагруппы, но в итоге это закончилось появлением такого странного по содержанию заявления после многолетнего плодотворного партнерства.

Со своей стороны хотим отметить, что и далее заботимся о чистоте отношений между правообладателями и провайдерами и о развитии рынка. У нас есть информация, что с 1 сентября кодируются каналы группы «Континент ТВ» («Трофей», «Терра», «Наука», «Фауна»). Также уточняется дата кодирования каналов Niki Kids, Niki Junior, EU Music, XSport. Мы поддерживаем стремление отрасли развиваться и выходить на новый уровень рынка платного телевидения. Кроме того, сообщаем, что аналогичные письма были отправлены еще нескольким провайдерам, со всеми ними, в отличие от «Ланет», ведутся переговоры в конструктивном русле.

Учитывая, что вопрос, по которому мы обратились к ООО «Мережа Ланет», является неотложным, а из опыта, переговоры и решениях о каких-либо изменениях коммерческих условий могут продолжаться долго, мы воспользовались своим правом заранее напомнить о сроках, в которые другой стороне договора следует принять решение. Очень желательно, с учетом планов отрасли по расширению перечня закодированных каналов с осени, решить этот вопрос до наступления нового сезона. Каких-либо других предложений или тем более требований относительно каналов с нашей стороны не поступало.

Должны также отметить, что, несмотря на прецеденты, а именно многочисленные конфликтные ситуации с правообладателями, имевшие место ранее, искусственное раздувание конфликта является, пожалуй, привычной тактикой для компании «Мережа Ланет». Отметим еще раз: ситуация, сложившаяся вокруг весьма стандартной процедуры бизнес-переговоров, для нас является странной и противоречащей классическим здоровым партнерским отношениям».

Напомним, 4 февраля в сторону дома совладельца группы компаний «Ромсат» и основателя Lanet — Виктора Мазура бросили боевую гранату. Взрыв выбил окна, но никто не пострадал.

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Фото: unsplash

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