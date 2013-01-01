Альтернатива спутниковому ТВ: как работает онлайн-телевидение на примере Ланет.TV

1. Авторизация и ознакомление. При переходе на сайт lanet.tv или запуске приложения вам предложат пройти авторизацию. Зарегистрироваться можно с помощью учетной записи Google, Facebook-аккаунта или учетной записи абонента Сети Ланет (если вы уже пользуетесь услугами провайдера).



После авторизации вы получите доступ к общим настройкам, позволяющим настроить приложение (изменить язык, размер интерфейса, качество видео, приоритет сетей и т.д.). В меню слева доступен список каналов, фильтр по названию, жанрам, событиям. Справа доступно меню с выбором ТВ-пакетов, счет (лицевой и бонусный) и дополнительные функции (родительский контроль, ваши достижения и другие).



Вы можете просматривать каналы в бесплатном пакете /PROMO или оформить подписку на один из платных пакетов и произвести оплату в соответствии с выбранным периодом.



2. Оплата в один клик. Заплатить за услугу Ланет.TV очень просто: в сервис интегрированы интерфейсы для оплаты онлайн в один клик. Всего доступно несколько способов оплаты: через кошелек Masterpass, с помощью «Приват 24», а также GPay. Недавно стало возможным оплатить Ланет.TV через платежные терминалы IBOX и EasySoft.