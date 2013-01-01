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Альтернатива спутниковому ТВ: как работает онлайн-телевидение на примере Ланет.TV
Более 200 телеканалов, высокое качество изображения Full HD, до пяти экранов одновременно, пауза до 2 часов, мультиплатформенность, простота в пользовании – все это о сервисе интернет-телевидения Ланет.TV
Как начинался Ланет.TV?
Изначально это была платформа, на которой абонент провайдера Сети Ланет мог смотреть телеканалы онлайн в рамках пакета услуги кабельного ТВ.
Как сервис для просмотра телевидения за пределами сети провайдера Ланет.TV приобрел популярность в период Революции Достоинства в 2013 году, транслируя каналы, которые активно освещали события Евромайдана. А в марте 2014 Ланет.TV был первым телевизионным сервисом, который отказался от трансляции российских телеканалов из-за их антиукраинской позицией.
Впоследствии Ланет.TV запустил платные телеканалы, среди которых были как ведущие украинские, так и западные премиальные.
Как начинался Ланет.TV?
Изначально это была платформа, на которой абонент провайдера Сети Ланет мог смотреть телеканалы онлайн в рамках пакета услуги кабельного ТВ.

Как сервис для просмотра телевидения за пределами сети провайдера Ланет.TV приобрел популярность в период Революции Достоинства в 2013 году, транслируя каналы, которые активно освещали события Евромайдана. А в марте 2014 Ланет.TV был первым телевизионным сервисом, который отказался от трансляции российских телеканалов из-за их антиукраинской позицией.

Впоследствии Ланет.TV запустил платные телеканалы, среди которых были как ведущие украинские, так и западные премиальные.
Онлайн-телевидение – альтернатива спутниковому или кабельному. Оно имеет свои преимущества: чтобы смотреть ТВ-передачи, не нужно покупать дорогостоящее оборудование, обкладывать квартиры кабелями. Достаточно лишь иметь подключение к Интернету и смотреть ТВ на телевизоре, компьютере, планшете или смартфоне. Особенно этот вопрос актуален в связи с отключением телеканалами бесплатного спутникового телевидения. Ведь владельцам тарелок необходимо выбрать новый способ просмотра любимых передач, и онлайн ТВ может стать оптимальным решением.

«Телекритика» изучила, в чем преимущества онлайн-телевидения Ланет.TV.
Ланет.TV: 200+ телеканалов везде, где есть Интернет
Сегодня Ланет.TV – это более 200 ведущих телеканалов украинского и иностранного телевидения, из которых более 90 каналов в высоком качестве изображения HD. А простой и удобный интерфейс и дополнительный мультимедийный функционал делают просмотр телеконтента еще интереснее. И самое главное – независимость от погоды и качества сигнала, благодаря чему сервис позволяет смотреть ТВ где угодно и на любом устройстве: дома, в транспорте или на природе. Главное – наличие Интернета от любого провайдера.
На большом экране и телефоне
Ланет.TV можно смотреть на любом устройстве: через браузер на сайте, Smart TV, в Android-приложении для смартфонов, планшетов, ноутбуков, а также благодаря TV-приставкам – на экранах телевизоров любой модели. Приобретя приставку Android TV, даже обычный телевизор можно превратить в Smart TV.

Ланет.TV позволяет быстро переключать каналы без задержек в трансляции.
Почему Ланет.TV?
Легко попробовать. На Ланет.TV есть бесплатные телеканалы, которые можно просматривать, зарегистрировавшись в сервисе. Для этого не нужно вызывать мастера, проводить сложные настройки, докупать технические устройства. Все проще – заходишь онлайн или устанавливаешь приложение и тестируешь, как работает сервис.
Гибкая система пакетирования. Вариаций того, какую услугу можно выбрать, немало. Всего в Ланет.TV четыре основных пакета: бесплатный /PROMO (100+ каналов), минимальный платный /CORE (130+ каналов), расширенный /BAZA (180+ каналов) и максимальный /PRIME (200+ каналов). В пакетах /CORE и /BAZA реализована отдельная возможность приобрести дополнительный тематический мини-пакет, который имеет HD-версии популярных каналов, без перехода на более дорогой пакет. Кроме того, пользователи Ланет.TV могут заказать мини-пакеты VIASAT (5 каналов группы) и TV1000 (7 каналов).
Скидки и бонусы. Чем длиннее выбранный период пользования, тем больше скидка. Для заказа доступны пакеты на 1, 5, 15, 33, 55 и 99 недель. Например, пакет /BAZA на 55 недель (более года пользования услугой!) позволяет получить 78% скидки от стандартной цены.

Также сервис предлагает пользователям бонусную систему, благодаря которой можно оплачивать до 50% стоимости услуги. Бонусы начисляются как за выполнение простых действий в сервисе (заполнение данных профиля, добавление платежной карточки, ответ на опрос), так и через промокод.
Отсутствие рекламы. Вы оплачиваете свою услугу только за просмотр телевидения. Дополнительная реклама отсутствует даже в бесплатной версии сервиса.
Возможность просмотра на пяти устройствах одновременно. Смотреть Ланет.TV можно не только на домашнем телевизоре или компьютере, но и на гаджетах всюду, где бы ни находился пользователь или члены его семьи. Все это возможно без дополнительной платы. У пользователей пакета /PRIME есть возможность просмотра на пяти устройствах одновременно, пользователям пакета /BAZA доступны четыре устройства, /CORE – три. В бесплатном пакете /PROMO можно просматривать контент на двух устройствах одновременно. При этом во всех пакетах есть возможность заказать экраны дополнительно (до пяти).
HD-вещание. Ланет.TV транслирует все каналы только в высоком цифровом качестве, при этом в пакете /PRIME сейчас доступны более 90 телеканалов в качестве HD и Full HD, а в бесплатном /PROMO – более 50 каналов в HD-качестве.

В сервисе реализован адаптивный битрейт. То есть если скорость интернет-подключения не позволяет принимать HD-качество, то автоматически загружается поток меньшего качества, что позволяет смотреть телевидение даже при медленной скорости Интернета. Для качественного приема телеканалов достаточно иметь скорость интернета не менее 2,5 Мбит/с, а для приема HD каналов – не менее 10 Мбит/с.
Гибкая ТВ-программа. Пользователям сервиса доступна телепрограмма (EPG) всех телеканалов до двух недель. В отличие от других сервисов, Ланет.TV позволяет фильтровать список программ, добавлять их в избранное, отмечать программы и перемещать их в закладки.
Пауза до двух часов. Ланет.TV предлагает самую длинную ТВ-паузу по сравнению с другими сервисами онлайн-телевидения – до двух часов.

В любой момент пользователь может отмотать прямой стрим телеканала на несколько часов. Продолжительность паузы зависит от подписки, которую оформил пользователь. Максимальная – до двух часов в пакете /PRIME. В пакете /PROMO – 15 минут, в /CORE – 30 минут, в /BAZA – один час.

Главное, что ТВ-пауза не привязана ко времени, когда пользователь включил телевизор. Эту функцию можно использовать сразу, она есть на всех телеканалах, в том числе на бесплатных.

Родительский контроль. Функция родительского контроля позволяет редактировать список доступных для просмотра телеканалов в случае пользования сервиса Ланет.TV детьми. Также есть опция регулировки дней и часов просмотра.
Трансляция транспортных развязок Киева. Пользователи Ланет.TV могут просматривать каналы с трансляцией самых популярных транспортных развязок Киева. Чтобы смотреть такие Full HD-трансляции стримов с веб-камер, пользователю нужно только применить фильтр «Камеры» в категории «Каналы». Количество таких камер в Киеве регулярно увеличивается, а недавно сервис начал онлайн-трансляцию с панорамой Каменец-Подольской крепости.

Контакт-центр 24/7. Сервис предоставляет круглосуточную телефонную поддержку. Пользователь может пообщаться с оператором и получить техническую поддержку. Также есть отдельная чат-поддержка, доступная по ссылке chat.lanet.tv. Кроме общения с операторами, пользователи могут общаться между собой в группах для общих обсуждений. Также сервис ведет коммуникацию с пользователями через страницы в Facebook и Instagram.
Как стать пользователем Ланет.TV?
1. Авторизация и ознакомление. При переходе на сайт lanet.tv или запуске приложения вам предложат пройти авторизацию. Зарегистрироваться можно с помощью учетной записи Google, Facebook-аккаунта или учетной записи абонента Сети Ланет (если вы уже пользуетесь услугами провайдера).

После авторизации вы получите доступ к общим настройкам, позволяющим настроить приложение (изменить язык, размер интерфейса, качество видео, приоритет сетей и т.д.). В меню слева доступен список каналов, фильтр по названию, жанрам, событиям. Справа доступно меню с выбором ТВ-пакетов, счет (лицевой и бонусный) и дополнительные функции (родительский контроль, ваши достижения и другие).

Вы можете просматривать каналы в бесплатном пакете /PROMO или оформить подписку на один из платных пакетов и произвести оплату в соответствии с выбранным периодом.

2. Оплата в один клик. Заплатить за услугу Ланет.TV очень просто: в сервис интегрированы интерфейсы для оплаты онлайн в один клик. Всего доступно несколько способов оплаты: через кошелек Masterpass, с помощью «Приват 24», а также GPay. Недавно стало возможным оплатить Ланет.TV через платежные терминалы IBOX и EasySoft.
Сегодня доступ к Интернету имеют более 70% украинцев, поэтому не удивительно, что онлайн-телевидение становится все более популярным. Благодаря легкой регистрации, простоте настройки и использования, Ланет.TV находит все больше сторонников. Активно развиваясь и улучшая интерактивную составляющую, сервису удается ежегодно увеличивать аудиторию втрое. Сейчас компания продолжает работу над совершенствованием действующего функционала и добавлением нового. Например, в будущем сервис будет предлагать услугу «пользовательского» телеканала, составленную индивидуально из выбранных в телепрограмме передач.

Ознакомиться с сервисом Ланет.TV можно в веб-версии или загрузив Android-приложение по этой ссылке.