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Умер экс-ведущий «Разрушителей легенд» Грант Имахара

от Telekritika
От Telekritika 696
Главная Новости Умер экс-ведущий «Разрушителей легенд» Грант Имахара

Ему было 49 лет.

Представители телеканала Discovery сообщили о смерти бывшего ведущего программы «Разрушители легенд» Гранта Имахары. Ему было 49 лет. The Hollywood Reporter сообщает, что у Имахары была аневризма мозга.

Помимо Discovery Имахара сотрудничал с Lucasfilm THX и с Industrial Light and Magic. Инженер работал над несколькими эпизодами «Звездных войн», участвовал в создании блокбастеров, среди которых «Матрица» и «Парк Юрского периода». В «Разрушителях легенд» Имахара стал сниматься в 2005 году. За девять лет вышли почти 200 эпизодов с его участием.

Напомним, в 2017 году стало известно, что Адам Сэвидж и Джейми Хайнеманни, как и анонсировали, ушли из «Разрушителей легенд». Однако Discovery дал право своему партнеру Science возродить передачу с новыми ведущими.

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Фото: «Википедия»

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