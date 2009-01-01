Tilda Publishing
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От трех сотрудников инхаус до миллионных рекламных бюджетов. 5 кейсов первого года работы digital-агентства Ланет CLICK
Опыт телеком-провайдера Сети Ланет в построении собственной экспертизы онлайн-продвижения и создании диджитал-агентства
От трех сотрудников инхаус до миллионных рекламных бюджетов. 5 кейсов первого года работы digital-агентства Ланет CLICK
Опыт телеком-провайдера Сети Ланет в построении собственной экспертизы онлайн-продвижения и создании диджитал-агентства
Сильные инхаус маркетинг-команды – стойкий тренд последних 5 лет. Но не каждое внутреннее подразделение рискнет эволюционировать в полноценный бизнес. Особенно если оно является частью одного из самых значимых телеком-провайдеров – Сети Ланет.

Digital-агентство Ланет CLICK, накопив опыт и экспертизу как маркетинговая команда Сети Ланет, вот уже год как обслуживает внешних клиентов: большие корпорации, средний и малый украинский бизнес.

«Телекритика» изучила, как Ланет CLICK удалось вырасти в digital-агентство, какие преимущества дал многолетний опыт работы над кейсом Сети Ланет и насколько успешным оказался агентский бизнес.
Сильные инхаус маркетинг-команды – стойкий тренд последних 5 лет. Но не каждое внутреннее подразделение рискнет эволюционировать в полноценный бизнес. Особенно если оно является частью одного из самых значимых телеком-провайдеров – Сети Ланет.

Digital-агентство Ланет CLICK, накопив опыт и экспертизу как маркетинговая команда Сети Ланет, вот уже год как обслуживает внешних клиентов: большие корпорации, средний и малый украинский бизнес.

«Телекритика» изучила, как Ланет CLICK удалось вырасти в digital-агентство, какие преимущества дал многолетний опыт работы над кейсом Сети Ланет и насколько успешным оказался агентский бизнес.
Как маркетинг-команда телеком-провайдера стала digital-агентством полного цикла Ланет CLICK

В 2009-2010 гг. сайт стал ключевым инструментом продаж, генерации заявок и новых клиентов. Присутствие компании онлайн стало обязательным. Для продвижения в сети провайдер сначала привлекал внешние агентства. Чтобы расширить каналы целевого трафика из поисковых систем, баннерных сетей, использовалась seo-оптимизация сайта, платное продвижение по целевым запросам и т.д. В это же время Ланет решил попробовать самостоятельно продвигать себя в сети.

«Мы решили проверить свои силы и параллельно с работой агентства самостоятельно провели рекламную кампанию в Google. За первый месяц мы получили в три раза больше трафика, чем агентство (в рамках того же бюджета, используя тот же перечень ключевых слов).

После этого эксперимента начали развивать digital-экспертизу внутри компании. Первое, с чего мы начали, – обучение персонала. Спустя месяц мы сформировали видение, структурировали активности и полностью перестроили наш подход к продвижению», – комментирует переходный период Николай Андрущенко, руководитель Ланет CLICK.

Прежде чем выйти на рынок как агентство, внутренняя команда будущего Ланет CLICK наращивала экспертизу почти 10 лет. Вобрав в себя все тонкости работы внутри телеком-провайдера, новое агентство начало искать внешних заказчиков. Своими основными клиентами Ланет CLICK считает средний и крупный бизнес, а также компании, которые не видят необходимости содержать собственный ресурс для продвижения. Агентство работает и с малым бизнесом – сейчас в портфеле Ланет CLICK есть и небольшие региональные компании.

Как маркетинг-команда телеком-провайдера стала digital-агентством полного цикла Ланет CLICK
В 2009-2010 гг. сайт стал ключевым инструментом продаж, генерации заявок и новых клиентов. Присутствие компании онлайн стало обязательным. Для продвижения в сети провайдер сначала привлекал внешние агентства. Чтобы расширить каналы целевого трафика из поисковых систем, баннерных сетей, использовалась seo-оптимизация сайта, платное продвижение по целевым запросам и т.д. В это же время Ланет решил попробовать самостоятельно продвигать себя в сети.

«Мы решили проверить свои силы и параллельно с работой агентства самостоятельно провели рекламную кампанию в Google. За первый месяц мы получили в три раза больше трафика, чем агентство (в рамках того же бюджета, используя тот же перечень ключевых слов).

После этого эксперимента начали развивать digital-экспертизу внутри компании. Первое, с чего мы начали, – обучение персонала. Спустя месяц мы сформировали видение, структурировали активности и полностью перестроили наш подход к продвижению», – комментирует переходный период Николай Андрущенко, руководитель Ланет CLICK.

Прежде чем выйти на рынок как агентство, внутренняя команда будущего Ланет CLICK наращивала экспертизу почти 10 лет. Вобрав в себя все тонкости работы внутри телеком-провайдера, новое агентство начало искать внешних заказчиков. Своими основными клиентами Ланет CLICK считает средний и крупный бизнес, а также компании, которые не видят необходимости содержать собственный ресурс для продвижения. Агентство работает и с малым бизнесом – сейчас в портфеле Ланет CLICK есть и небольшие региональные компании.
SEO-кейс
Осуществить «переезд» сайта, улучшить трафик и позиции в выдаче
Заказчик: Tелеком-провайдер
SEO-КЕЙС
Осуществить «переезд» сайта, улучшить трафик и позиции в выдаче
Заказчик:
Tелеком-провайдер
Проблема
Перед телеком-провайдером Ланет стояла задача перевести сайт на новую CMS без потери посещаемости и позиций в выдаче. Агентству Ланет CLICK нужно было перенести структуру с обычного многостраничного сайта на одностраничный и осуществить «переезд» с поддоменов на основной домен.

Ситуация осложнялась большой конкуренцией в нише интернет-услуг, поскольку сайт Ланет конкурирует в выдаче с другими большими игроками рынка как в сфере провайдерских услуг и телекоммуникаций, так и с игроками со сферы услуг мобильной связи.


Решение
«С точки зрения SEO, работа с SPA сама по себе нестандартная. Запуску предшествовал процесс интенсивной подготовки и сотрудничества команд SEO-специалистов и разработчиков, который включал подбор и внедрение технических решений для качественного и полного индексирования нового сайта. Мы уделили большое внимание адаптивности под мобильные устройства, скорости работы сайта и функционалу. Все это отобразилось на позициях сайта в органической выдаче после его перезапуска», – комментирует Николай Андрущенко, руководитель Ланет CLICK.

Чтобы не потерять поток потенциальных клиентов, при переносе сайта были предприняты следующие меры:

Выгрузка для всех страниц и всего контента, проиндексированного в рамках старого сайта. Перенесение title, description, заголовков и контента страниц, которые сохранились в рамках новой структуры. Формирование списков перенаправлений для сохранения ранжирования и потоков трафика в случае со страницами, которые поддавались изменениям в новой структуре.
Первичный запуск проводился на тестовой площадке, полностью закрытой для индексации, во избежание дублирования ресурса в индексе. Процесс «переезда» сопровождался тщательным SEO-аудитом и проверкой ключевых аспектов по чек-листу.

При переносе поддоменов и страниц проверялись такие элементы технической оптимизации:
1. Правильность настройки атрибутов.

2. Скорость загрузки нового сайта.

3. Корректность Sitemap.xml и Robots.txt.

4. Во избежание псевдо-дублирования: отработка символов верхнего и нижнего регистров, спецсимволов и т.п. в url-адресах страниц.

5. Сохранение внутренней перелинковки и микроразметки.


Результат
Перенос сайта на основной домен был сделан качественно, в результате чего сохранились все позиции и объемы органического трафика на момент переезда. Это позволило проводить дальнейшую оптимизацию и в течение года увеличить органический трафик в 2 раза. Трафик из поддоменов удалось успешно перевести на категории основного сайта. В дальнейшем позиции выдачи в регионах существенно улучшились.

С ростом органического трафика увеличилось количество лидов и заказов.
Проблема
Перед телеком-провайдером Ланет стояла задача перевести сайт на новую CMS без потери посещаемости и позиций в выдаче. Агентству Ланет CLICK нужно было перенести структуру с обычного многостраничного сайта на одностраничный и осуществить «переезд» с поддоменов на основной домен.

Ситуация осложнялась большой конкуренцией в нише интернет-услуг, поскольку сайт Ланет конкурирует в выдаче с другими большими игроками рынка как в сфере провайдерских услуг и телекоммуникаций, так и с игроками со сферы услуг мобильной связи.
Решение
«С точки зрения SEO, работа с SPA сама по себе нестандартная. Запуску предшествовал процесс интенсивной подготовки и сотрудничества команд SEO-специалистов и разработчиков, который включал подбор и внедрение технических решений для качественного и полного индексирования нового сайта. Мы уделили большое внимание адаптивности под мобильные устройства, скорости работы сайта и функционалу. Все это отобразилось на позициях сайта в органической выдаче после его перезапуска», – комментирует Николай Андрущенко, руководитель Ланет CLICK.

Чтобы не потерять поток потенциальных клиентов, при переносе сайта были предприняты следующие меры:

  1. Выгрузка для всех страниц и всего контента, проиндексированного в рамках старого сайта.
  2. Перенесение title, description, заголовков и контента страниц, которые сохранились в рамках новой структуры.
  3. Формирование списков перенаправлений для сохранения ранжирования и потоков трафика в случае со страницами, которые поддавались изменениям в новой структуре.

Первичный запуск проводился на тестовой площадке, полностью закрытой для индексации, во избежание дублирования ресурса в индексе. Процесс «переезда» сопровождался тщательным SEO-аудитом и проверкой ключевых аспектов по чек-листу.

При переносе поддоменов и страниц проверялись такие элементы технической оптимизации:
1. Правильность настройки атрибутов.

2. Скорость загрузки нового сайта.

3. Корректность Sitemap.xml и Robots.txt.

4. Во избежание псевдо-дублирования: отработка символов верхнего и нижнего регистров, спецсимволов и т.п. в url-адресах страниц.

5. Сохранение внутренней перелинковки и микроразметки.
Результат
Перенос сайта на основной домен был сделан качественно, в результате чего сохранились все позиции и объемы органического трафика на момент переезда. Это позволило проводить дальнейшую оптимизацию и в течение года увеличить органический трафик в 2 раза. Трафик из поддоменов удалось успешно перевести на категории основного сайта. В дальнейшем позиции выдачи в регионах существенно улучшились.

С ростом органического трафика увеличилось количество лидов и заказов.
Почему собственное digital-агентство – выбор не для каждого
Соблазн создать собственное маркетинговое агентство появляется у любой крупной компании в момент активного роста. Но для решительного шага нужны не только хорошие наработки в экспертизе, но и понимание проблем клиента на уровне своих собственных. «Основная проблема, с которой сталкиваются многие подрядчики (и мы это прочувствовали на себе) – закрытость процессов digital-маркетинга в целом, непрозрачность отчетов, которые предоставляют агентства. По нашему опыту, большая проблема в отношениях между компаниями и рекламными агентствами – клиенты не понимают, что скрывается за цифрами в отчетах», – рассказывает Николай Андрущенко.

Одним из основных своих преимуществ, наряду с экспертностью, Ланет CLICK считает абсолютную честность и прозрачность в отношениях с клиентом. Ведь, не имея доступа к источникам информации и не понимая, как трактовать и анализировать статистику, клиенты получают результат, который их, мягко говоря, удивляет. В итоге все стороны процесса остаются недовольными, и может появиться ощущение, что онлайн плохо работает на потребности бизнеса.

Ланет CLICK изначально ведет всю работу в аккаунтах и рекламных кабинетах, к которым у клиентов есть доступ, – так у заказчика есть возможность мониторить весь процесс от начала до конца. В ситуации, когда клиент решает прекратить сотрудничество, агентство передает все данные клиенту, консультирует, какие у него могут быть дальнейшие шаги по онлайн-продвижению. Можно сказать, что такой подход слишком альтруистичен: зачем обучать собственного нанимателя? Но, как показывает опыт зрелых рынков, хорошо проинформированный клиент лучше оценивает возможности, которые дает маркетинг.

«Когда мы начали работать как агентство, мы сразу стали позиционировать себя открытыми и прозрачными партнерами. Мы все делаем на базе клиентских кабинетов и аккаунтов, разъясняем клиенту в деталях, что происходит, и всегда оставляем ему возможность забрать все наработки и продолжить работать над продвижением своего бизнеса самостоятельно. Конечно, есть риск, что, имея наглядные примеры, клиент быстро научится и начнет делать все самостоятельно. Но мы считаем, что именно такое отношение к работе показывает нашу прозрачность», – продолжает Николай Андрущенко.
Почему собственное digital-агентство – выбор не для каждого
Соблазн создать собственное маркетинговое агентство появляется у любой крупной компании в момент активного роста. Но для решительного шага нужны не только хорошие наработки в экспертизе, но и понимание проблем клиента на уровне своих собственных. «Основная проблема, с которой сталкиваются многие подрядчики (и мы это прочувствовали на себе) – закрытость процессов digital-маркетинга в целом, непрозрачность отчетов, которые предоставляют агентства. По нашему опыту, большая проблема в отношениях между компаниями и рекламными агентствами – клиенты не понимают, что скрывается за цифрами в отчетах», – рассказывает Николай Андрущенко.

Одним из основных своих преимуществ, наряду с экспертностью, Ланет CLICK считает абсолютную честность и прозрачность в отношениях с клиентом. Ведь, не имея доступа к источникам информации и не понимая, как трактовать и анализировать статистику, клиенты получают результат, который их, мягко говоря, удивляет. В итоге все стороны процесса остаются недовольными, и может появиться ощущение, что онлайн плохо работает на потребности бизнеса.

Ланет CLICK изначально ведет всю работу в аккаунтах и рекламных кабинетах, к которым у клиентов есть доступ, – так у заказчика есть возможность мониторить весь процесс от начала до конца. В ситуации, когда клиент решает прекратить сотрудничество, агентство передает все данные клиенту, консультирует, какие у него могут быть дальнейшие шаги по онлайн-продвижению. Можно сказать, что такой подход слишком альтруистичен: зачем обучать собственного нанимателя? Но, как показывает опыт зрелых рынков, хорошо проинформированный клиент лучше оценивает возможности, которые дает маркетинг.

«Когда мы начали работать как агентство, мы сразу стали позиционировать себя открытыми и прозрачными партнерами. Мы все делаем на базе клиентских кабинетов и аккаунтов, разъясняем клиенту в деталях, что происходит, и всегда оставляем ему возможность забрать все наработки и продолжить работать над продвижением своего бизнеса самостоятельно. Конечно, есть риск, что, имея наглядные примеры, клиент быстро научится и начнет делать все самостоятельно. Но мы считаем, что именно такое отношение к работе показывает нашу прозрачность», – продолжает Николай Андрущенко.
Дмитрий Билецкий
Business Development & Sales Ланет CLICK
«В Ланет CLICK собственная команда специалистов, нет сотрудников на аутсорсе. Каждый в агентстве владеет всей информацией о том, как развивается проект и какие будут последующие шаги. Самое большое преимущество такой работы – полный цикл всех сервисов»
Дмитрий Билецкий
Business Development & Sales Ланет CLICK
«В Ланет CLICK собственная команда специалистов, нет сотрудников на аутсорсе. Каждый в агентстве владеет всей информацией о том, как развивается проект и какие будут последующие шаги. Самое большое преимущество такой работы – полный цикл всех сервисов»

На сегодня Ланет CLICK обладает одной из самых важных экспертиз на digital-рынке – знанием, какой контент и в каких каналах стоит распространять, чтобы получить эффект в виде потенциальных клиентов (лидов). Агентство обладает всем необходимым инструментарием для полного цикла эффективной бренд-коммуникации. Например, для клиентов, которые еще не определились, какой месседж и для какой аудитории нужно транслировать, маркетологи помогают определить нужное направление, придумывают креатив и отслеживают результат от проведенной кампании. Если клиент уже имеет разработанную стратегию, вырабатывается совместный план действий и подбираются инструменты, необходимые для достижения поставленных целей. Главный девиз команды Ланет CLICK – дать клиенту максимальный эффект при реалистичном бюджете. Именно так агентство становится полезным посредником между пользователем и компанией-заказчиком.

Еще один важный нюанс: в Ланет CLICK есть собственная команда специалистов, нет сотрудников на аутсорсе. Общение экспертов с клиентами происходит через проджект-менеджеров, и если есть необходимость – клиент может в любой момент обсудить возникшие вопросы. Каждый сотрудник агентства владеет всей информацией о том, как развивается проект и какие будут последующие шаги. Самое большое преимущество такой работы – полный цикл всех каналов продвижения: SЕО, РРС, SMM, email-маркетинг и другие. Каждому клиенту предлагается полный цикл продвижения: от генерации идеи до выработки большой многоканальной коммуникационной стратегии. Агентство предоставляет даже такую узкопрофильную услугу, как моушн-дизайн, есть и отдельный продакшн с полным циклом фото- и видеосъемки с пре- и пост-продакшеном. Также имеется собственный пул профессиональных редакторов, которые занимаются созданием различного контента.
На сегодня Ланет CLICK обладает одной из самых важных экспертиз на digital-рынке – знанием, какой контент и в каких каналах стоит распространять, чтобы получить эффект в виде потенциальных клиентов (лидов). Агентство обладает всем необходимым инструментарием для полного цикла эффективной бренд-коммуникации. Например, для клиентов, которые еще не определились, какой месседж и для какой аудитории нужно транслировать, маркетологи помогают определить нужное направление, придумывают креатив и отслеживают результат от проведенной кампании. Если клиент уже имеет разработанную стратегию, вырабатывается совместный план действий и подбираются инструменты, необходимые для достижения поставленных целей. Главный девиз команды Ланет CLICK – дать клиенту максимальный эффект при реалистичном бюджете. Именно так агентство становится полезным посредником между пользователем и компанией-заказчиком.

Еще один важный нюанс: в Ланет CLICK есть собственная команда специалистов, нет сотрудников на аутсорсе. Общение экспертов с клиентами происходит через проджект-менеджеров, и если есть необходимость – клиент может в любой момент обсудить возникшие вопросы. Каждый сотрудник агентства владеет всей информацией о том, как развивается проект и какие будут последующие шаги. Самое большое преимущество такой работы – полный цикл всех каналов продвижения: SЕО, РРС, SMM, email-маркетинг и другие. Каждому клиенту предлагается полный цикл продвижения: от генерации идеи до выработки большой многоканальной коммуникационной стратегии. Агентство предоставляет даже такую узкопрофильную услугу, как моушн-дизайн, есть и отдельный продакшн с полным циклом фото- и видеосъемки с пре- и пост-продакшеном. Также имеется собственный пул профессиональных редакторов, которые занимаются созданием различного контента.
Кейс по email-маркетингу
Увеличить продажи с помощью рассылок на 400%
Заказчик: Интернет-магазин
КЕЙС ПО EMAIL-МАРКЕТИНГУ
Увеличить продажи с помощью рассылок на 400%
Заказчик:
Интернет-магазин

Проблема
У клиента уже была существующая база электронных адресов, но канал выполнял больше коммуникационную роль. Перед Ланет CLICK стояла задача сделать из него полноценный инструмент продаж.


Решение
Первым шагом был запуск системы автоматизированных email-оповещений – рассылки транзакционных писем, сопровождающих продажи: подтверждение регистрации или покупки, сброс пароля и т.д. Параллельно была введена сегментированная рассылка, по хронологии совпадающая с большими календарными событиями (Хэллоуин и другие большие праздники, даты релизов новых смартфонов и т.д.), с предложениями по акционным товарам.

Со временем были добавлены контентные рассылки на информационную тематику из блога компании и еженедельная сегментированная товарная рассылка. Одновременно была запущена серия welcome-писем, рассчитанная на новых клиентов, которые последовательно получали письма с информацией о преимуществах магазина, интересные персональные предложения и т.п. Эта серия существенно увеличила объем продаж.

На следующем этапе проекта рассылка была дополнена новыми форматами – проведена серия экспериментов над наполнением, оформлением и частотой рассылки промо-серий. В результате определились оптимальные условия, при которых средний чек увеличился на 40%, в денежном эквиваленте – прирост в 400%.

Следующим этапом проекта стала серия писем с целью реактиваций, которая помогла вернуть 10% подписчиков.


Результат
Канал, который использовался клиентом преимущественно как коммуникационный, превратился в прибыльный канал продаж, средний чек увеличился почти наполовину, а рост объема продаж в сравнении со стартовым периодом составил 400%.
Проблема
У клиента уже была существующая база электронных адресов, но канал выполнял больше коммуникационную роль. Перед Ланет CLICK стояла задача сделать из него полноценный инструмент продаж.
Решение
Первым шагом был запуск системы автоматизированных email-оповещений – рассылки транзакционных писем, сопровождающих продажи: подтверждение регистрации или покупки, сброс пароля и т.д. Параллельно была введена сегментированная рассылка, по хронологии совпадающая с большими календарными событиями (Хэллоуин и другие большие праздники, даты релизов новых смартфонов и т.д.), с предложениями по акционным товарам.

Со временем были добавлены контентные рассылки на информационную тематику из блога компании и еженедельная сегментированная товарная рассылка. Одновременно была запущена серия welcome-писем, рассчитанная на новых клиентов, которые последовательно получали письма с информацией о преимуществах магазина, интересные персональные предложения и т.п. Эта серия существенно увеличила объем продаж.

На следующем этапе проекта рассылка была дополнена новыми форматами – проведена серия экспериментов над наполнением, оформлением и частотой рассылки промо-серий. В результате определились оптимальные условия, при которых средний чек увеличился на 40%, в денежном эквиваленте – прирост в 400%.

Следующим этапом проекта стала серия писем с целью реактиваций, которая помогла вернуть 10% подписчиков.
Результат
Канал, который использовался клиентом преимущественно как коммуникационный, превратился в прибыльный канал продаж, средний чек увеличился почти наполовину, а рост объема продаж в сравнении со стартовым периодом составил 400%.
Боль украинской бизнес-среды – поиск лидов
Ланет CLICK работает с различными бюджетами и разными типами задач. Среди клиентов есть представители малого и среднего бизнеса, а это очень большой по емкости рынок, пока что не охваченный крупными агентствами, ориентированными на большой бизнес. «Это клиенты, которым не хватает экспертизы и кому нужна реальная помощь на каждом этапе. Их задача очень проста: им нужны реальные контакты и реальные продажи. Также у нас очень хороший опыт работы с застройщиками и рынком девелопмента. А это очень требовательные клиенты. И они ставят вполне конкретную задачу – найти правильные каналы коммуникации и получить лиды. Такие клиенты, лишь один раз ощутив эффективность от сотрудничества с нами, остаются с агентством надолго. А если с нашей помощью растет бизнес клиента – растут и бюджеты на диджитал. Это очень простая и очевидная закономерность. Как следствие – долгосрочное партнерство», – утверждает Дмитрий Билецкий, Business Development & Sales Ланет CLICK. Также агентство довольно успешно работает с интернет-магазинами, целенаправленно фокусируясь на определенной аудитории, строит комьюнити и различные сообщества в соцсетях, что очень важно для брендов с точки зрения коммуникации и привлечения внимания к своему продукту или сервису.

Боль украинской бизнес-среды – поиск лидов
Ланет CLICK работает с различными бюджетами и разными типами задач. Среди клиентов есть представители малого и среднего бизнеса, а это очень большой по емкости рынок, пока что не охваченный крупными агентствами, ориентированными на большой бизнес. «Это клиенты, которым не хватает экспертизы и кому нужна реальная помощь на каждом этапе. Их задача очень проста: им нужны реальные контакты и реальные продажи. Также у нас очень хороший опыт работы с застройщиками и рынком девелопмента. А это очень требовательные клиенты. И они ставят вполне конкретную задачу – найти правильные каналы коммуникации и получить лиды. Такие клиенты, лишь один раз ощутив эффективность от сотрудничества с нами, остаются с агентством надолго. А если с нашей помощью растет бизнес клиента – растут и бюджеты на диджитал. Это очень простая и очевидная закономерность. Как следствие – долгосрочное партнерство», – утверждает Дмитрий Билецкий, Business Development & Sales Ланет CLICK. Также агентство довольно успешно работает с интернет-магазинами, целенаправленно фокусируясь на определенной аудитории, строит комьюнити и различные сообщества в соцсетях, что очень важно для брендов с точки зрения коммуникации и привлечения внимания к своему продукту или сервису.
targeting-кейc
Снизить стоимость лида в 2,3 раза и увеличить заказы на 50%
Заказчик: Жилой комплекс комфорт-класса
TARGETING-КЕЙC
Снизить стоимость лида в 2,3 раза и увеличить заказы на 50%
Заказчик:
Жилой комплекс комфорт-класса

Проблема
Крупная строительная компания, которая занимается постройкой жилой и коммерческой недвижимости в Украине, столкнулась с проблемой генерации лидов для своего нового объекта – большого жилого комплекса, построенного в густонаселенном районе Киева, вблизи от метро и парковой зоны.

Перед агентством Ланет CLICK стояла задача настроить таргетированную рекламную кампанию так, чтобы сгенерировать лиды в достаточном для клиента количестве при оговоренном бюджете. Потенциальные покупатели – практичные молодые люди и семьи с доходом выше среднего, а также инвесторы, желающие получать пассивный доход.


Решение
Было принято решение оптимизировать таргетированную рекламную кампанию по сбору лидов в Instagram, применить поэтапное тестирование.

Этапы и механика:

1. Для создания рекламных сообщений были отобраны три акции, размещенные заказчиком на сайте. Они отличались тем, что предлагали существенную скидку или уникальные условия рассрочки.

2. Для каждого предложения был разработан пакет графических макетов с разной цветовой гаммой, сюжетом, плашками и другими отличиями, с адаптацией под форматы отображения в ленте и Instagram-сториз.

3. После сегментации целевой аудитории были запущены параллельные группы рекламных объявлений: на широкую аудиторию (сегментированную по демографии и геопозиции) и на более узкую, учитывающую интересы и поведенческие факторы.

4. По результатам кампаний бюджет был перераспределен на наиболее эффективные сегменты целевых аудиторий и наиболее эффективные предложения.

«Мы выделили наиболее активные плейсменты и перешли к тестированию тизерной части кампании. Также в статистике было видно два оффера, на которые целевая аудитория реагировала лучше всего, поэтому мы сосредоточились на них. Для этого мы перераспределили бюджет в пользу более эффективных групп объявлений, добавили дополнительные варианты тизеров с новыми графическими макетами и продлили рекламную кампанию», – комментирует Николай Андрущенко, руководитель Ланет CLICK.


Результат
Благодаря первичной оптимизации, стоимость лида снизилась в 2,3 раза, обеспечен стабильный рост заказов на 50% по сравнению с предыдущими периодами. Также продолжается работа по поиску новых эффективных сегментов целевых аудиторий, проводятся эксперименты с контентом объявлений.
Проблема
Крупная строительная компания, которая занимается постройкой жилой и коммерческой недвижимости в Украине, столкнулась с проблемой генерации лидов для своего нового объекта – большого жилого комплекса, построенного в густонаселенном районе Киева, вблизи от метро и парковой зоны.

Перед агентством Ланет CLICK стояла задача настроить таргетированную рекламную кампанию так, чтобы сгенерировать лиды в достаточном для клиента количестве при оговоренном бюджете. Потенциальные покупатели – практичные молодые люди и семьи с доходом выше среднего, а также инвесторы, желающие получать пассивный доход.
Решение
Было принято решение оптимизировать таргетированную рекламную кампанию по сбору лидов в Instagram, применить поэтапное тестирование.

Этапы и механика:

1. Для создания рекламных сообщений были отобраны три акции, размещенные заказчиком на сайте. Они отличались тем, что предлагали существенную скидку или уникальные условия рассрочки.

2. Для каждого предложения был разработан пакет графических макетов с разной цветовой гаммой, сюжетом, плашками и другими отличиями, с адаптацией под форматы отображения в ленте и Instagram-сториз.

3. После сегментации целевой аудитории были запущены параллельные группы рекламных объявлений: на широкую аудиторию (сегментированную по демографии и геопозиции) и на более узкую, учитывающую интересы и поведенческие факторы.

4. По результатам кампаний бюджет был перераспределен на наиболее эффективные сегменты целевых аудиторий и наиболее эффективные предложения.

«Мы выделили наиболее активные плейсменты и перешли к тестированию тизерной части кампании. Также в статистике было видно два оффера, на которые целевая аудитория реагировала лучше всего, поэтому мы сосредоточились на них. Для этого мы перераспределили бюджет в пользу более эффективных групп объявлений, добавили дополнительные варианты тизеров с новыми графическими макетами и продлили рекламную кампанию», – комментирует Николай Андрущенко, руководитель Ланет CLICK.
Результат
Благодаря первичной оптимизации, стоимость лида снизилась в 2,3 раза, обеспечен стабильный рост заказов на 50% по сравнению с предыдущими периодами. Также продолжается работа по поиску новых эффективных сегментов целевых аудиторий, проводятся эксперименты с контентом объявлений.
Кейс PPC
Увеличить эффективность рекламы Google Ads больше, чем в два раза
Заказчик: Жилой комплекс комфорт-класса
КЕЙС PPC
Увеличить эффективность рекламы Google Ads больше, чем в два раза
Заказчик:
Жилой комплекс комфорт-класса

Проблема
Жилой комплекс комфорт-класса в Киеве, расположенный недалеко от метро, длительное время самостоятельно продвигал свои услуги через Google Ads. Среди основных проблем, с которыми клиент обратился в Ланет CLICK, – низкий уровень конверсии и высокая стоимость контакта.


Решение
Было принято решение в первую очередь сосредоточиться на оптимизации поисковых рекламных кампаний, а также усилить наиболее эффективные активности в медийной сети партнерских площадок Google (КММ).

Что было сделано:

1. Внедрен новый подход к стратегии назначения ставок, направленный на максимум конверсий, проведена углубленная сегментация расширенного семантического ядра, добавлены адаптивные поисковые объявления, усовершенствованы механизмы по работе с нецелевым трафиком.

2. Расширено семантическое ядро запросами на украинском языке.

3. Внедрены автоматизированные скрипты.

4. Проведена углубленная проработки ключевых слов с названиями геолокаций.


Результат
В результате удалось уменьшить цену за клик и увеличить эффективность ключевых слов, а также существенно улучшить соотношение потраченного бюджета и конверсии:

Прирост конверсии на 241%;Уменьшение стоимости на 55,29%.Стойкая положительная динамика наблюдается в течение нескольких месяцев.

«В данном кейсе хорошо показали себя ключевые слова, содержащие название детализированных геолокаций – эти запросы имели более высокий уровень конверсии. Что касается брендовых запросов, необходимо искать идеальный баланс, чтобы поисковый трафик не конкурировал с вашей органикой. В этом кейсе брендовые запросы имели высокий уровень конверсии и были самыми дешевыми, поэтому мы оптимизировали кампанию по вышеуказанным принципам», – комментирует Николай Андрущенко, руководитель Ланет CLICK.
Проблема
Жилой комплекс комфорт-класса в Киеве, расположенный недалеко от метро, длительное время самостоятельно продвигал свои услуги через Google Ads. Среди основных проблем, с которыми клиент обратился в Ланет CLICK, – низкий уровень конверсии и высокая стоимость контакта.
Решение
Было принято решение в первую очередь сосредоточиться на оптимизации поисковых рекламных кампаний, а также усилить наиболее эффективные активности в медийной сети партнерских площадок Google (КММ).

Что было сделано:

1. Внедрен новый подход к стратегии назначения ставок, направленный на максимум конверсий, проведена углубленная сегментация расширенного семантического ядра, добавлены адаптивные поисковые объявления, усовершенствованы механизмы по работе с нецелевым трафиком.

2. Расширено семантическое ядро запросами на украинском языке.

3. Внедрены автоматизированные скрипты.

4. Проведена углубленная проработки ключевых слов с названиями геолокаций.
Результат
В результате удалось уменьшить цену за клик и увеличить эффективность ключевых слов, а также существенно улучшить соотношение потраченного бюджета и конверсии:

  • Прирост конверсии на 241%;
  • Уменьшение стоимости на 55,29%.
Стойкая положительная динамика наблюдается в течение нескольких месяцев.

«В данном кейсе хорошо показали себя ключевые слова, содержащие название детализированных геолокаций – эти запросы имели более высокий уровень конверсии. Что касается брендовых запросов, необходимо искать идеальный баланс, чтобы поисковый трафик не конкурировал с вашей органикой. В этом кейсе брендовые запросы имели высокий уровень конверсии и были самыми дешевыми, поэтому мы оптимизировали кампанию по вышеуказанным принципам», – комментирует Николай Андрущенко, руководитель Ланет CLICK.
Instagram-кейс
Увеличить количество взаимодействий с аудиторией в 100 раз
Заказчик: Интернет-магазин электроники
INSTAGRAM-КЕЙС
Увеличить количество взаимодействий с аудиторией в 100 раз
Заказчик:
Интернет-магазин электроники

Проблема
До сотрудничества с Ланет CLICK интернет-магазин электроники практиковал привлечение подписчиков на Instagram-страницу с помощью «серых» методов накрутки – массфоловинга и масслайкинга. Поэтому среди подписчиков страницы было много аккаунтов, чьи владельцы не были заинтересованы в продуктах компании. Как результат – отсутствие взаимодействия бренда с аудиторией в Instagram, низкая узнаваемость. Перед агентством Ланет CLICK стояла задача увеличить аудиторию и вовлечь ее в бренд-коммуникацию.


Решение
Первоочередная задача в ситуации, когда аудитория страницы привлечена с помощью неэтичных технологий накруток, – привести «живую» качественную аудиторию. И лишь после этого – увеличить ее количественный показатель. Было принято решение запустить рекламную кампанию на основную целевую аудиторию бренда.

«Правильно оценить целевую аудиторию бренда, а значит и аккаунта в соцсетях – очень важный момент. В данном кейсе мы определили ее совместными усилиями с клиентом. Это молодые люди 18-24 лет, для которых функциональность и практичность – наиболее значимые характеристики при выборе товара. Все – от покупки гаджета до выбора концепции – должно соответствовать этим двум параметрам. В работе с такой аудиторией важно быть постоянно на связи, уметь разъяснять интересующие характеристики продуктов», – комментирует Николай Андрущенко, руководитель Ланет CLICK.

В процессе работы была разработана стратегия контентного продвижения аккаунта, созданы рубрики. Еженедельно выкладывалось по 10 публикаций (Feed + Stories), минимум раз в месяц проводились конкурсы-розыгрыши.

«Мы тщательно отслеживали реакцию аудитории на темы постов, регулярно дорабатывали рубрики, оставляя наиболее эффективные форматы. Новые задачи по контенту адаптировали в соответствии с полученным опытом. Очень успешными оказались мемы и картинки, в которых сопоставлялись продукты-антагонисты. Мы активно коммуницировали с нашей аудиторией в комментариях и с помощью direct messages», – говорит Николай Андрущенко, руководитель Ланет CLICK.


Результат
Четко понимая потребности целевой аудитории и регулярно делая публикации, удалось увеличить охваты Instagram-аккаунта и количество взаимодействий со страницей в 100 раз. В течение года ведения аккаунта удалось улучшить следующие показатели:

Прирост аудитории: +34%;

Охват аудитории за месяц: +99,3%;

Показы за 1 месяц: +98,8%;

Вовлечение: +90,25%.
Проблема
До сотрудничества с Ланет CLICK интернет-магазин электроники практиковал привлечение подписчиков на Instagram-страницу с помощью «серых» методов накрутки – массфоловинга и масслайкинга. Поэтому среди подписчиков страницы было много аккаунтов, чьи владельцы не были заинтересованы в продуктах компании. Как результат – отсутствие взаимодействия бренда с аудиторией в Instagram, низкая узнаваемость. Перед агентством Ланет CLICK стояла задача увеличить аудиторию и вовлечь ее в бренд-коммуникацию.
Решение
Первоочередная задача в ситуации, когда аудитория страницы привлечена с помощью неэтичных технологий накруток, – привести «живую» качественную аудиторию. И лишь после этого – увеличить ее количественный показатель. Было принято решение запустить рекламную кампанию на основную целевую аудиторию бренда.

«Правильно оценить целевую аудиторию бренда, а значит и аккаунта в соцсетях – очень важный момент. В данном кейсе мы определили ее совместными усилиями с клиентом. Это молодые люди 18-24 лет, для которых функциональность и практичность – наиболее значимые характеристики при выборе товара. Все – от покупки гаджета до выбора концепции – должно соответствовать этим двум параметрам. В работе с такой аудиторией важно быть постоянно на связи, уметь разъяснять интересующие характеристики продуктов», – комментирует Николай Андрущенко, руководитель Ланет CLICK.

В процессе работы была разработана стратегия контентного продвижения аккаунта, созданы рубрики. Еженедельно выкладывалось по 10 публикаций (Feed + Stories), минимум раз в месяц проводились конкурсы-розыгрыши.

«Мы тщательно отслеживали реакцию аудитории на темы постов, регулярно дорабатывали рубрики, оставляя наиболее эффективные форматы. Новые задачи по контенту адаптировали в соответствии с полученным опытом. Очень успешными оказались мемы и картинки, в которых сопоставлялись продукты-антагонисты. Мы активно коммуницировали с нашей аудиторией в комментариях и с помощью direct messages», – говорит Николай Андрущенко, руководитель Ланет CLICK.
Результат
Четко понимая потребности целевой аудитории и регулярно делая публикации, удалось увеличить охваты Instagram-аккаунта и количество взаимодействий со страницей в 100 раз. В течение года ведения аккаунта удалось улучшить следующие показатели:

Прирост аудитории: +34%;

Охват аудитории за месяц: +99,3%;

Показы за 1 месяц: +98,8%;

Вовлечение: +90,25%.
Ланет CLICK заточено на использование рекламных инструментов Google и Facebook в синергии с управлением и развитием целевой аудитории бренда клиента. В своей работе агентство не использует абонентскую базу Сети Ланет. Но есть возможность делать кросс-маркетинговые проекты, при целесообразности привлечения такой аудитории.

Для эффективной коммуникации эксперты агентства оптимизируют формы, креативы и месседжи с целью минимизировать стоимость контакта. Как показывает опыт, это всегда очень точечные интеграции и взаимодействия. Это ключевой момент в работе с девелоперами, потому что речь идет об огромных аудиториях, когда стоимость одного контакта является ключевым критерием выбора.
Ланет CLICK заточено на использование рекламных инструментов Google и Facebook в синергии с управлением и развитием целевой аудитории бренда клиента. В своей работе агентство не использует абонентскую базу Сети Ланет. Но есть возможность делать кросс-маркетинговые проекты, при целесообразности привлечения такой аудитории.

Для эффективной коммуникации эксперты агентства оптимизируют формы, креативы и месседжи с целью минимизировать стоимость контакта. Как показывает опыт, это всегда очень точечные интеграции и взаимодействия. Это ключевой момент в работе с девелоперами, потому что речь идет об огромных аудиториях, когда стоимость одного контакта является ключевым критерием выбора.
Николай Андрущенко
руководитель Ланет CLICK
«Основной KPI в процессе работы – снижение затрат заказчика и увеличение эффективности рекламной кампании»
Николай Андрущенко
руководитель Ланет CLICK
«Основной KPI в процессе работы – снижение затрат заказчика и увеличение эффективности рекламной кампании»
Текст: Ксения Лесничая, Алена Могилевец
Дизайн и верстка: Екатерина Медведь