От трех сотрудников инхаус до миллионных рекламных бюджетов. 5 кейсов первого года работы digital-агентства Ланет CLICK

Проблема

Решение

Было принято решение в первую очередь сосредоточиться на оптимизации поисковых рекламных кампаний, а также усилить наиболее эффективные активности в медийной сети партнерских площадок Google (КММ).



Что было сделано:



1. Внедрен новый подход к стратегии назначения ставок, направленный на максимум конверсий, проведена углубленная сегментация расширенного семантического ядра, добавлены адаптивные поисковые объявления, усовершенствованы механизмы по работе с нецелевым трафиком.



2. Расширено семантическое ядро запросами на украинском языке.



3. Внедрены автоматизированные скрипты.



4. Проведена углубленная проработки ключевых слов с названиями геолокаций.







Результат

В результате удалось уменьшить цену за клик и увеличить эффективность ключевых слов, а также существенно улучшить соотношение потраченного бюджета и конверсии:



Прирост конверсии на 241%;Уменьшение стоимости на 55,29%.

Стойкая положительная динамика наблюдается в течение нескольких месяцев.



«В данном кейсе хорошо показали себя ключевые слова, содерж