От трех сотрудников инхаус до миллионных рекламных бюджетов. 5 кейсов первого года работы digital-агентства Ланет CLICK

Соблазн создать собственное маркетинговое агентство появляется у любой крупной компании в момент активного роста. Но для решительного шага нужны не только хорошие наработки в экспертизе, но и понимание проблем клиента на уровне своих собственных. «Основная проблема, с которой сталкиваются многие подрядчики (и мы это прочувствовали на себе) – закрытость процессов digital-маркетинга в целом, непрозрачность отчетов, которые предоставляют агентства. По нашему опыту, большая проблема в отношениях между компаниями и рекламными агентствами – клиенты не понимают, что скрывается за цифрами в отчетах», – рассказывает Николай Андрущенко.
Одним из основных своих преимуществ, наряду с экспертностью, Ланет CLICK считает абсолютную честность и прозрачность в отношениях с клиентом. Ведь, не имея доступа к источникам информации и не понимая, как трактовать и анализировать статистику, клиенты получают результат, который их, мягко говоря, удивляет. В итоге все стороны процесса остаются недовольными, и может появиться ощущение, что онлайн плохо работает на потребности бизнеса.
Ланет CLICK изначально ведет всю работу в аккаунтах и рекламных кабинетах, к которым у клиентов есть доступ, – так у заказчика есть возможность мониторить весь процесс от начала до конца. В ситуации, когда клиент решает прекратить сотрудничество, агентство передает все данные клиенту, консультирует, какие у него могут быть дальнейшие шаги по онлайн-продвижению. Можно сказать, что такой подход слишком альтруистичен: зачем обучать собственного нанимателя? Но, как показывает опыт зрелых рынков, хорошо проинформированный клиент лучше оценивает возможности, которые дает маркетинг.
«Когда мы начали работать как агентство, мы сразу стали позиционировать себя открытыми и прозрачными партнерами. Мы все делаем на базе клиентских кабинетов и аккаунтов, разъясняем клиенту в деталях, что происходит, и всегда оставляем ему возможность забрать все наработки и продолжить работать над продвижением своего бизнеса самостоятельно. Конечно, есть риск, что, имея наглядные примеры, клиент быстро научится и начнет делать все самостоятельно. Но мы считаем, что именно такое отношение к работе показывает нашу прозрачность», – продолжает Николай Андрущенко.