Megogo стал производить аудиокниги

Медиасервис Megogo выпустил первые аудиокниги собственного производства. Сервис собирается фокусироваться на современной украинской литературе, а также на новинках украинских издательств, обещая регулярное появление новых аудиокниг. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Первыми аудиокнигами собственного производства стали сборники краткой прозы «Можливо, завтра» и «Безодня» украинской писательницы и режиссера Марыси Никитюк, которая их и озвучила. Уже до конца июля библиотеку Megogo пополнят ещё около 10 новых аудиокниг.

«Ещё осенью прошлого года, как только мы начали развивать направление аудиокниг, увидели, что украинского аудиоконтента достаточно немного. И уже тогда мы начали переговоры и планирование по поводу его создания собственными силами. Озвучивать книги будут как профессиональные дикторы, так и авторы книг. Кроме них, к нашей продакшн-команде мы привлекли звукорежиссёров и продюсеров производства. Поэтому отныне всем желающим будет доступен уникальный и качественный аудиоконтент с удобным функционалом», – рассказывает Иван Шестаков, директор по стратегическому развитию Megogo.

Megogo Audio – это недавно созданное направление медиасервиса, которое имеет около 7 тыс. аудиокниг, несколько сотен подкастов, часть из которых собственного производства. С самого начала раздел «Аудио» был доступен для пользователей приложения Megogo на смартфонах. Все подкасты бесплатны даже для незарегистрированных пользователей. Большинство аудиокниг доступны по основной подписке Megogo, а некоторые – по поштучной продаже по аналогии с фильмовыми премьерами. Кроме того, доступно определенное количество бесплатного книжного аудиоконтента.

Напомним, недавно владельцы автомобилей с аудиосистемой, которая поддерживает технологию Android Auto, получили доступ к разделу «Аудио» медиасервиса Megogo.

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Фото: Megogo

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