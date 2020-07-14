В Харькове напали на журналистов

14 июля в Харькове произошло нападение на съемочную группу канала АТН. Об этом сообщает сайт канала. Корреспондент и оператор отправились готовить сюжет о жутком происшествии: харьковчанка задушила десятилетнего сына, а затем покончила жизнь самоубийством. Во время съемок на журналистов напал мужчина.

«Он отобрал у оператора штатив от видеокамеры, бросился на припаркованный рядом автомобиль, за которым тот пытался спрятаться, и оторвал дверные ручки, а затем в съемочную группу полетели камни», — сообщает АТН.

Журналисту и оператору пришлось покинуть место нападения. Сейчас полиция разбирается в обстоятельствах происшествия.

Напомним, Институт массовой информации зафиксировал в мае 11 случаев нарушений свободы слова. Из них семь касались физической агрессии против журналистов.

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Фото: unsplash

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