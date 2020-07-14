Григорий Чапкис снова станет судьей «Танців з зірками»

В судейском составе нового сезона «Танців з зірками» участников будет оценивать знаменитый хореограф Григорий Чапкис, передает пресс-служба.

Григорий Николаевич во второй раз буде занимать судейское кресло в шоу. «Я уверен, я знаю, я гарантирую, что этот сезон станет лучшим, еще ярче и более волнующим всех предыдущих. Этот праздник принесет нам радость встречи с интересными и талантливыми артистами — уже знакомыми вам и с новыми звездами, которые будут поражать своим искусством в новом сезоне шоу», — прокомментировал он.

Кроме Григория Чапкиса судейские кресла займут Екатерина Кухар и Влад Яма. А совсем скоро станут известны имена участников и ведущих нового четвертого сезона проекта.

Премьера нового четвертого сезона «Танцев со звездами» состоится этой осенью на «1+1».

Напомним: ранее стало известно, что Влад Яма вновь станет судьей «Танців з зірками».

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Фото: 1+1 media

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