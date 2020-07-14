Григорий Чапкис снова станет судьей «Танців з зірками»

В судейском составе нового сезона «Танців з зірками» участников будет оценивать знаменитый хореограф Григорий Чапкис, передает пресс-служба.
Григорий Николаевич во второй раз буде занимать судейское кресло в шоу. «Я уверен, я знаю, я гарантирую, что этот сезон станет лучшим, еще ярче и более волнующим всех предыдущих. Этот праздник принесет нам радость встречи с интересными и талантливыми артистами — уже знакомыми вам и с новыми звездами, которые будут поражать своим искусством в новом сезоне шоу», — прокомментировал он.
Кроме Григория Чапкиса судейские кресла займут Екатерина Кухар и Влад Яма. А совсем скоро станут известны имена участников и ведущих нового четвертого сезона проекта.
Премьера нового четвертого сезона «Танцев со звездами» состоится этой осенью на «1+1».
Напомним: ранее стало известно, что Влад Яма вновь станет судьей «Танців з зірками».
Читайте также:
Екатерина Кухар станет судьей «Танців з зірками»
Больше танца и страсти. Каким будет новый сезон шоу «Танці з зірками»
30% голосов зрители «Танців із зірками» отдали с помощью приложения 1+1 video
Фото: 1+1 media
Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!