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Екатерина Кухар станет судьей «Танців з зірками»

от Telekritika
От Telekritika 635
Главная Новости Екатерина Кухар станет судьей «Танців з зірками»

В новом сезоне шоу в составе жюри произойдут изменения.

Утром 7 июля в эфире программы «Сніданок з 1+1» прима-балерина Екатерина Кухар рассказала, что этой осенью в четвертый раз будет оценивать танцевальное мастерство звезд в проекте «Танці з зірками» на канале «1+1». Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Екатерина сообщила, что в судейской панели возможны изменения: «Новый сезон будет самым танцевальным в истории, с невероятными звездными участниками, а в судейском составе тоже произойдут изменения».

В третьем сезоне членами жюри были Влад Яма, Франсиско Гомес, Екатерина Кухар и Григорий Чапкис.

Скоро станут известны имена звездных участников, ведущих и судей нового четвертого сезона проекта, сообщает пресс-служба телеканала.

Традиционно в шоу «Танці з зірками» принимают участие 14 звездных пар. Они танцуют для зрителей, которые в свою очередь голосуют за своих фаворитов, приближая их к победе. Победителями третьего сезона проекта стали актриса Ксения Мишина и ее партнер – танцовщик и хореограф Женя Кот. Над производством проекта работает команда Big Entertainment Shows «1+1 Продакшн».

Напомним, продюсеры шоу обещают, что звездный кастинг точно удивит зрителей.

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30% голосов зрители «Танців із зірками» отдали с помощью приложения 1+1 video

Фото: 1+1 media

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