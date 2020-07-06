«Суспільне» обвинили в цензуре из-за закрытия программы

Руководство ООО «Эра-Медиа» расценивает отказ в дальнейшем сотрудничестве «Суспільного» c командой проекта «Доброго ранку, Країно!», как препятствование журналистской деятельности. Соответствующее заявление 2 июля подали в МВД.

Вечером 5 июля в эфире телеканала NewOne ведущая программы «Доброго ранку, Країно!» Татьяна Терехова изложила свою версию того, почему «Суспільне» отказалось от продолжения сотрудничества, и о дальнейшей судьбе программы.

«По поводу того, закончится ли эфир 11 числа. Все будет зависеть непосредственно от реакции президента Украины Владимира Зеленского. На него последует обращение от главы комитета по свободе слова Нестора Шуфрича и, конечно же, от всего коллектива «Доброго ранку, Країно!». Никакой реакции на данный момент мы не видим, но мы ее очень сильно ждем, — сказала Терехова. — Почему это все происходит? Были озвучены и показаны в нашем эфире скандальные пленки Порошенко-Байдена, которые открывают все схемы и сети глобальной международной коррупции, с чем связана на сегодняшний день Украина. Непосредственно через день после того. Как эти пленки появились в нашем утреннем эфире, нашего представителя срочно вызвали в НОТУ — и дальше нам заявили, что сотрудничать с нами не будут и просто выключают нас из своего эфира. Почему это произошло – это очевидно: потому что мы показали пленки».

Татьяна Терехова уверяет, что попытка закрыть «Доброго ранку, Країно!» — «это пилотный проект по сворачиванию свободы слова в Украине». «Потому что сегодня мы, а завтра – вы (NewOne), 112-ый, другие каналы», — сказала она.

О прекращении с 11 июля сотрудничества «UA:Перший» с ООО «Эра-Медиа», которая создавала утреннюю программу «Доброго ранку, Країно!» по заказу НОТУ, стало известно 26 июня. В пресс-службе общественного вещателя пояснили, что причиной стало окончание договора, намекнув на то, что к качеству работы журналистов проекта есть претензии. «Договор между НОТУ и «Эра-Медиа» был заключен 12 июля 2017 года, – сообщило «Суспільне». — В июле 2019 года стороны договорились о возможности продолжения сотрудничества сроком на один год. По условиям договора НОТУ не имеет права вмешиваться в редакционную политику программы «Эра-Медиа», однако имеет право мониторить выпуски и давать рекомендации в случае выявленных нарушений стандартов журналистики, которые недопустимы для общественного вещателя. Автопролонгация отношений договором не предусмотрена».

Глава правления НОТУ Зураб Аласания от комментариев воздержался.

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Фото: «Суспільне»

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