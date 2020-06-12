«UA: Перший» покажет реалити-шоу «Грандиозные проекты: улица»

В понедельник, 15 июня в 15:30, на общественном телеканале «UA: Перший» начнется показ британского реалити-шоу «Грандиозные проекты: улица»: десять человек начнут самостоятельно строить дома своей мечты. Об этом сообщает пресс-служба «Суспільного».

Участники реалити-шоу не имеют опыта в строительстве, но их объединила общая цель – превратить безлюдную пустошь в комфортное место для жизни. Они должны быстро овладеть основами строительства. Их ждет множество разочарований и препятствий, наконец только сильнейшие смогут сказать: «Я собственноручно построил свой дом».

Реалити будут транслировать в эфире канала с понедельника по пятницу в 15:30.

Напомним, на «UA: Перший» начала выходить программа «Мировая медицина».

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Фото: «Суспільне»

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