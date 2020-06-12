Главная Новости «UA: Перший» покажет реалити-шоу «Грандиозные проекты: улица»
«UA: Перший» покажет реалити-шоу «Грандиозные проекты: улица»
НовостиТВ

«UA: Перший» покажет реалити-шоу «Грандиозные проекты: улица»

от Telekritika
Telekritika 544

Участники шоу попробуют построить дома своей мечты.

В понедельник, 15 июня в 15:30, на общественном телеканале «UA: Перший» начнется показ британского реалити-шоу «Грандиозные проекты: улица»: десять человек начнут самостоятельно строить дома своей мечты. Об этом сообщает пресс-служба «Суспільного».

Участники реалити-шоу не имеют опыта в строительстве, но их объединила общая цель – превратить безлюдную пустошь в комфортное место для жизни. Они должны быстро овладеть основами строительства. Их ждет множество разочарований и препятствий, наконец только сильнейшие смогут сказать: «Я собственноручно построил свой дом».

Реалити будут транслировать в эфире канала с понедельника по пятницу в 15:30.

Напомним, на «UA: Перший» начала выходить программа «Мировая медицина».

Читайте также:

«UA: Перший» покажет сериал «Максимилиан и Мария Бургундская»
На «UA: Культура» – премьера сериала «Величественные Медичи»
На «UA Культура» состоится телепремьера фильма «Родинна справа»

«UA: Українське радіо» представляет новый проект о современной украинской музыке

Фото: «Суспільне»

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас также может заинтересовать

Телепродюссер Алексей Семенов собирается запустить информационный телеканал Kyiv....

14.05.2020

Киберполиция разоблачила видеопирата

28.05.2020

Больше подписок на стриминги и отказ от кабельного...

10.06.2020

Крымского журналиста Наримана Мемедеминова этапировали в Ростовскую область

05.06.2020

«Украина» обогнала «Плюсы». Обзор телесмотрения от Big Data...

09.06.2020

Александр Ткаченко согласился на пост министра культуры

01.06.2020

StarLight Entertainment вошла в состав Film.ua Group

12.06.2020

Казахстанский телеканал показом сериала спровоцировал дипломатический скандал

14.05.2020

Twitter снова борется с фейками и тестирует новую...

11.06.2020

На Netflix выйдет комедия о «Евровидении»

18.05.2020
Avatar