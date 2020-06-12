«1+1» раскрыл детали нового выпуска «Вечернего квартала»

13 июня в 20:15 телеканал «1+1» покажет второй премьерный выпуск «Вечернего квартала». «Кварталовцы» подготовили политические номера, а также много шуток про карантин и коронавирус, сообщает пресс-служба телеканала.

В одном из номеров зрители увидят приму-балерину и судью «Танців з зірками» Екатерину Кухар, которая во время карантина «набрала» около 100 килограммов.

На сцене юмористического концерта появится Евгений Кошевой в образе коронавируса и выскажет предположение о том, почему вирус до сих пор не покинул Украину. «Я вышел на улицу, и все такие дружелюбные! Люди встречают меня, на шашлык приглашают. Я был шокирован, когда узнал, как много вы едите шашлыка и как вы его любите. Даже немного испугался. Думал, меня у вас из коронавируса переименуют в «шашлычный грипп», — такими признаниями на сцене «Вечернего Квартала» поделится Евгений Кошевой.

«Я хотел бы поблагодарить всех кассиров супермаркетов, которые видели, что я под маской что-то жую, но ничего не говорили», — с такими откровенными признаниями на сцене появится актер Юрий Ткач. Компанию ему составят и другие звезды студии «Квартал 95», которые по сценарию играют нарушителей карантина и между собой делятся «криминальными» историями.

Номером «Вечернего квартала» станет дуэт Елены Кравец и Сергея Бабкина. Вместе они исполнят премьерную для обеих композицию «Спалах».

Джингл «Каждый вечер вечер наступает вдруг» зрители «1+1» услышат в исполнении Monatik.

Напомним, съемка концерта «Вечернего квартала» состоялась 29 мая без зрителей во дворце «Украина».

В телеверсии проекта на «1+1» во время выступлений зрители увидят реакции присутствующих в зале людей с прошлых сезонов, отметила пресс-служба.

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Фото: «1+1»

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