6 июня в 20:15 «1+1» покажет премьерный выпуск «Вечернего квартала» с актуальными шутками и яркими выступлениями популярных звезд украинского шоубизнеса. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

В новом выпуске «кварталовцы» будут метко и откровенно шутить о политиках, карантине и событиях в стране. Степан Казанин и Юрий Крапов покажут миниатюру о том, как люди в условиях изоляции тосковали за своей работой и пытались делать ее подпольно. «Человек-куст» Степан Казанин раскроет секреты, как незаметно постричься, погулять в парке без собаки и даже посетить 3D-кинотеатр. Мультиартист MONATIK во время концерта исполнит свой хит «Сильно». Также на сцене появится украинская певица Светлана Тарабарова.

Второй премьерный выпуск юмористического концерта канал покажет в следующую субботу, 13 июня.

Ранее студия «Квартал 95» присоединилась к благотворительному марафону «Ти не один» от канала «1+1», целью которого стал сбор средств для приобретения индивидуальной защиты для украинских медиков, которые борются с коронавирусом. Чтобы поддержать продолжение марафона и увеличить сумму сбора, студия разработала новый формат съемки концерта «Вечернего Квартала» под открытым небом, который позволил бы собрать зрителей, соблюдая все требования карантина.

По идее зрительный зал должен был превратиться в кинодром, а зрители – смотрели бы концерт из своих автомобилей, с каждого автомобиля должен был поступить благотворительный взнос на счет «Украинской Биржи благотворительности». Погодные условия не позволили реализовать съемку под открытым небом, однако от своего стремления помочь медикам «кварталовцы» не отказались и перечислили 500 тыс. грн УББ. А съемка концерта «Вечернего квартала» состоялась 29 мая без зрителей во дворце «Украина». В телеверсии проекта на «1+1» во время выступлений зрители увидят яркие реакции присутствующих в зале людей с прошлых сезонов.

Напомним, благотворительный марафон «Ти не один» был продлен по многочисленным просьбам неравнодушных украинцев. Каждый желающий может сделать благотворительный взнос на любую сумму на сайте «Украинской Биржи благотворительности».

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Фото: «1+1»

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