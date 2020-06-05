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Sony PlayStation запустил пресс-службу в Украине
ДиджиталНовости

Sony PlayStation запустил пресс-службу в Украине

от Telekritika
Telekritika 299

Коммуникациями будет заниматься PR-агентство M & P Communications.

У бренда Sony PlayStation появилась официальная пресс служба в Украине, об этом официальным письмом сообщает внешний офис PlayStation Ukraine.

Сопровождением коммуникаций бренда будет заниматься PR-агентство M & P Communications.

Пресс-служба Sony PlayStation будет делиться информацией о консоли нового поколения PlayStation 5, а также консольными новинками и игровыми релизами.

Также можно подписаться на рассылку новостей компании по ссылке: https://siee-press.com

Напомним, ранее стало известно, что Megogo будет транслировать киберспортивные события мира.

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Фото: Sony PlayStation

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