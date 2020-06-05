Sony PlayStation запустил пресс-службу в Украине

У бренда Sony PlayStation появилась официальная пресс служба в Украине, об этом официальным письмом сообщает внешний офис PlayStation Ukraine.
Сопровождением коммуникаций бренда будет заниматься PR-агентство M & P Communications.
Пресс-служба Sony PlayStation будет делиться информацией о консоли нового поколения PlayStation 5, а также консольными новинками и игровыми релизами.
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Напомним, ранее стало известно, что Megogo будет транслировать киберспортивные события мира.
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Фото: Sony PlayStation
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