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Стриминг Acorn TV заключил дистрибьюторское соглашение с Apple и Amazon

от Telekritika
От Telekritika 236
Главная Диджитал Стриминг Acorn TV заключил дистрибьюторское соглашение с Apple и Amazon

Контент платформы будет доступен пользователям Amazon Prime Video и Apple TV.

Стриминговый сервис Acorn TV, принадлежащий AMC Networks, объявил о заключении дистрибьюторских соглашений с Apple и Amazon, передает digitaltveurope.com.

Теперь контент Acorn TV будет доступен пользователям Amazon Prime Video и Apple TV. По истечении бесплатного тестового пнериода сроком 30 дней, зрители смогут оформить подписку на новую SVOD-услугу, заплатив £4,99 в месяц или £49,99 за год.

Как и его ближайший конкурент BritBox, Acorn TV предлагает широкий спектр британских шоу. Но в отличие от BritBox, который сфокусирован на хитах из архивов BBC и ITV, Acorn делает акцент на оригинальном контенте, таком как «Queens of Mystery», «London Kills» и «Agatha Raisin».

«Мы хотим, чтобы Acorn TV был доступен на как можно большем количестве платформ /устройств, поэтому мы с нетерпением ждем увеличения аудитории, которое обеспечат Amazon Prime и Apple TV», — прокомментировал Стюарт Шоу, управляющий директор Acorn Media International.

Напомним: ранее стало известно, что видеосервисы AMC Networks набрали 2 млн подписчиков.

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Фото: Acorn TV

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