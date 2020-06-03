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Стриминг Salto работает в тестовом режиме

от Telekritika
От Telekritika 305
Главная Диджитал Стриминг Salto работает в тестовом режиме

Платформа полноценно запустится осенью 2020 года.

Французсткий стриминговый сервис Salto начал работать в тестовом режиме. Об этом агентству AFP сообщил генеральный директор Томас Фоллин, передает digitaltveurope.com.

Фоллин сообщил, что на начальной стадии тестирования доступ к платформе для пользователей будет закрыт. Пока что проверять, как работает Salto, будут специалисты.

Предполагается, что к моменту запуска в коммерческую эксплуатацию библиотеку стриминга наполнят необходимым количеством контента (минимум 15 тыс. часов), а после полноценного запуска каталог дополнят и его объем составит 20 тыс. часов.

France Télévisions, TF1 и M6 планируют инвестировать в Salto около €250 млн ($279 млн). Подписка обойдется зрителям в €5 — €10 в месяц. Инвесторы обещают, что такими цены будут оставаться в течение следующих 3-х лет.

Напомним: ранее стало известно, что запуск стриминговой платформы Salto отложен до конца осени.

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Фото: Salto

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