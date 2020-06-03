Телеканалы «Суспільного» будут транслировать богослужения ко Дню Святой Троицы

Об этом сообщает пресс-служба «Суспільного».

Трансляции на «UA: Перший» и «UA: Крим» и всех региональных телеканалах в воскресенье, 7 июня, пройдут по следующему графику:

9:00 – прямая трансляция богослужения Блаженнейшего Митрополита Епифания в День Святой Троицы из Свято-Михайловского кафедрального собора Православной церкви Украины;

12:30 – Архиерейская литургия по случаю праздника Сошествия Святого Духа с образом епископской хиротонии Украинской греко-католической церкви;

15:30 – воскресная Святая Месса Римско-католической церкви в Украине.

На телеканале «UA: Культура» в 13:50 покажут Божественную литургию в День Святой Троицы в Свято-Михайловском кафедральном соборе Православной церкви Украины в записи.

Трансляции на «UA: Перший», «UA: Крим» и всех региональных телеканалах в понедельник, 8 июня, покажут по следующему графику:

9:00 – прямая трансляция Божественной литургии в День Святого Духа, которую возглавит Митрополит Епифаний;

11:00 – торжественная литургия в понедельник Святого Духа Украинской греко-католической церкви.

На телеканале «UA: Культура» в 12:40 – Божественная литургия в День Святого Духа в Свято-Михайловском кафедральном соборе Православной церкви Украины.

Напомним, с конца марта три общенациональные телеканалы «UA: Перший», «UA: Культура» и «UA: Крим», а также все региональные телеканалы Общественного вещателя, транслируют еженедельно с пятницы по воскресенье богослужения и другие обрядовые мероприятия.

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Фото: Суспільний мовник

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