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Телеканалы «Суспільного» будут транслировать богослужения ко Дню Святой Троицы
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Телеканалы «Суспільного» будут транслировать богослужения ко Дню Святой Троицы

от Telekritika
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Трансляцию покажут 7-8 июня «UA: Перший», «UA: Культура», «UA: Крим» и 24 региональных вещателя «Суспільного»

Об этом сообщает пресс-служба «Суспільного».

Трансляции на «UA: Перший» и «UA: Крим» и всех региональных телеканалах в воскресенье, 7 июня, пройдут по следующему графику:

  • 9:00 – прямая трансляция богослужения Блаженнейшего Митрополита Епифания в День Святой Троицы из Свято-Михайловского кафедрального собора Православной церкви Украины;
  • 12:30 – Архиерейская литургия по случаю праздника Сошествия Святого Духа с образом епископской хиротонии Украинской греко-католической церкви;
  • 15:30 – воскресная Святая Месса Римско-католической церкви в Украине.

На телеканале «UA: Культура» в 13:50 покажут Божественную литургию в День Святой Троицы в Свято-Михайловском кафедральном соборе Православной церкви Украины в записи.

Трансляции на «UA: Перший», «UA: Крим» и всех региональных телеканалах в понедельник, 8 июня, покажут по следующему графику:

  • 9:00 – прямая трансляция Божественной литургии в День Святого Духа, которую возглавит Митрополит Епифаний;
  • 11:00 – торжественная литургия в понедельник Святого Духа Украинской греко-католической церкви.

На телеканале «UA: Культура» в 12:40 – Божественная литургия в День Святого Духа в Свято-Михайловском кафедральном соборе Православной церкви Украины.

Напомним, с конца марта три общенациональные телеканалы «UA: Перший», «UA: Культура» и «UA: Крим», а также все региональные телеканалы Общественного вещателя, транслируют еженедельно с пятницы по воскресенье богослужения и другие обрядовые мероприятия.

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Фото: Суспільний мовник

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