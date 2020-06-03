11 новых сериалов июня: «Перри Мейсон», «Хелтер Скелтер» и «С любовью, Виктор»

1 июня

«Авторский гонорар»/ Royalties

Жанр: мюзикл, комедия

Платформа: Quibi

Актеры: Даррен Крисс, Хизер Донахью, Джорджия Кинг, Сайрус Арнольд

О чем: Как авторы песен придумывают мировые хиты, и что за этим стоит? Сара и Пирс показывают, как справляются с проблемами с написанием текстов для популярных поп-звезд.

5 июня

«Президент» / El presidente

Жанр: драма, триллер

Платформа: Amazon Prime

Актеры: Карла Соуса, Паулина Гайтан, Андрес Парра, Франциско Рейес Моранд

О чем: История о коррупционном скандале FIFA в 2015, который потряс мир. Серхио Хадуе, президент небольшого футбольного клуба в Чили стал ключевым игроком заговора о взяточничестве в размере $150 млн, совершенного президентом Аргентинской футбольной ассоциации Хулио Грондоной.

«Кровавый след»/ Trackers

Жанр: триллер, криминал, драма

Платформа: Cinemax

Актеры: Джеймс Грейси, Тамер Буржак, Сисанда Енна

О чем: Южноафриканский сериал-адаптация романа Деона Мейера с одноименным названием. В центре сюжета — различные истории организованной преступности, контрабанды алмазов, черных носорогов, ЦРУ и терроризма в Кейптауне, Южная Африка.

«Дорогой…»/ Dear…

Жанр: документальный

Платформа: Apple TV+

Актеры: Опра Уинфри, Глория Стайнем, Спайк Ли, Лин-Мануэль Миранда

О чем: «Дорогой…» – новый 10-серийный документальный сериал, который расскажет о современных знаменитостях таких как Опра Уинфри, Глория Стайнем, Спайк Ли, Лин-Мануэль Миранда и других. В шоу используют изобретательный и кинематографический подход к биографиям знаковых фигур в современном обществе: для этого используют письма от фанатов, чья жизнь изменилась под влиянием творчества этих людей.

Продюсером выступит обладатель премии «Эмми» и премии Пибоди Ар Джей Катлер.

7 июня

« Я могу тебя уничтожить » / I May Destroy You

Жанр: драма

Платформа: BBC

Актеры: Микаэла Коэль, Паапа Эссиеду, Амл Амин, Адам Джеймс, Сара Найлс, Энн Айкин, Харриет Уэбб, Элли Джеймс

О чем: В центре сюжета — Арабелла, писательница, которая обрела известность благодаря своей новой книге «Хроники сытого тысячелетия». После сексуального насилия в ночном клубе ее жизнь необратимо меняется, и Арабелле приходится переоценивать все: ее карьеру, друзей и даже семью. Когда Арабелла пытается смириться с тем, что произошло, она начинает путь самопознания.

12 июня

«Скрещенные мечи»/ Crossing Swords

Жанр: анимация

Платформа: Hulu

Актеры: Николас Холт, Аланна Юбак

О чем: Патрик, добросердечный крестьянин, который мечтает стать рыцарем. Для этого он становится оруженосцем в королевском замке. Работа его мечты быстро превращается в кошмар, когда он узнает, что его любимое королевство управляется жуликами и шарлатанами.

«Леса» / The Woods

Жанр: детектив, криминал

Платформа: Netflix

Актеры: Гжегож Дамиенцкий, Агнешка Гроховска, Виктория Филус, Юбер Милковски

О чем: Летом 1994 года из лагеря отдыха в лесу пропало четыре человека. Позднее полиция находит тела двух из них. Несмотря на прошедшие годы Павел Копински, который сейчас является прокурором Варшавы, так и не смог оправиться от потери своей любимой сестры в том лагере. Неожиданно он получает новую зацепку в расследовании. Что на самом деле произошло 25 лет назад?

14 июня

«Хелтер Скелтер: Американский миф»/ Helter Scelter

Жанр: документальный

Платформа: Epix

О чем: Проект раскроет новые подробности об общине Чарльза Мэнсона «Семья». В сериале покажут интервью с бывшими членами «Семьи», а также оригинальные повествования с архивными записями и недавно обнаруженными изображениями. «Это перевернет то, что люди знают об этой многослойной и сложной истории, и прольет совершенно новый свет на это преступление века».

19 июня

«С любовью, Виктор» / Love, Victor

Жанр: мелодрама

Платформа: Hulu

Актеры: Майкл Чимино, Матео Фернандес, Изабелла Феррейра, Мэйсон Гудинг

О чем: Сериал является спин-оффом мелодрамы «С любовью, Саймон», что заметно сразу: и по названию, и по постеру.

Подросток по имени Виктор сталкивается с проблемами из-за переезда и принятия своей сексуальной ориентации. Тогда он решает обратиться за помощью к Саймону, который ведет свой блог и переживает похожие трудности. Его персонаж и выступит рассказчиком истории.

21 июня

«Перри Мейсон» / Perry Mason

Жанр: драма, триллер, детектив

Платформа: HBO

Актеры: Мэттью Рис, Джедедайя Дженк, Дрю Уолтон, Хизер Шилдс, Денис Толяренко

О чем: Проект основан на одноименной книге Эрла Стенли Гарднера. Мини-сериал рассказывает о происхождении самого легендарного адвоката по криминальной защите — Перри Мейсона. Ему предстоит раскрыть дело о пропаже детей в 1930-х в Лос-Анджелесе.

Одним из продюсеров шоу выступил Роберт Дауни Младший.

28 июня

«Я исчезну в темноте» / I’ll Be Gone in the Dark

Жанр: детектив, криминал

Платформа: HBO

О чем: Сериал основан на одноименной книге «Я исчезну в темноте». Он расскажет о расследовании писательницы Мишель Макнамары, которая пыталась найти так называемого «Убийцу золотого штата».

Каждую ночь Макнамара пыталась обнаружить новые зацепки в деле об маньяке, который терроризировал Калифорнию в 1970-х и 80-х годах, и подозревался в 50 изнасилованиях и 12 убийствах.

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Фото: HBO

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