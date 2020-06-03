11 новых сериалов июня: «Перри Мейсон», «Хелтер Скелтер» и «С любовью, Виктор»

1 июня
«Авторский гонорар»/ Royalties
Жанр: мюзикл, комедия
Платформа: Quibi
Актеры: Даррен Крисс, Хизер Донахью, Джорджия Кинг, Сайрус Арнольд
О чем: Как авторы песен придумывают мировые хиты, и что за этим стоит? Сара и Пирс показывают, как справляются с проблемами с написанием текстов для популярных поп-звезд.
5 июня
«Президент» / El presidente
Жанр: драма, триллер
Платформа: Amazon Prime
Актеры: Карла Соуса, Паулина Гайтан, Андрес Парра, Франциско Рейес Моранд
О чем: История о коррупционном скандале FIFA в 2015, который потряс мир. Серхио Хадуе, президент небольшого футбольного клуба в Чили стал ключевым игроком заговора о взяточничестве в размере $150 млн, совершенного президентом Аргентинской футбольной ассоциации Хулио Грондоной.
«Кровавый след»/ Trackers
Жанр: триллер, криминал, драма
Платформа: Cinemax
Актеры: Джеймс Грейси, Тамер Буржак, Сисанда Енна
О чем: Южноафриканский сериал-адаптация романа Деона Мейера с одноименным названием. В центре сюжета — различные истории организованной преступности, контрабанды алмазов, черных носорогов, ЦРУ и терроризма в Кейптауне, Южная Африка.
«Дорогой…»/ Dear…
Жанр: документальный
Платформа: Apple TV+
Актеры: Опра Уинфри, Глория Стайнем, Спайк Ли, Лин-Мануэль Миранда
О чем: «Дорогой…» – новый 10-серийный документальный сериал, который расскажет о современных знаменитостях таких как Опра Уинфри, Глория Стайнем, Спайк Ли, Лин-Мануэль Миранда и других. В шоу используют изобретательный и кинематографический подход к биографиям знаковых фигур в современном обществе: для этого используют письма от фанатов, чья жизнь изменилась под влиянием творчества этих людей.
Продюсером выступит обладатель премии «Эмми» и премии Пибоди Ар Джей Катлер.
7 июня
«Я могу тебя уничтожить» / I May Destroy You
Жанр: драма
Платформа: BBC
Актеры: Микаэла Коэль, Паапа Эссиеду, Амл Амин, Адам Джеймс, Сара Найлс, Энн Айкин, Харриет Уэбб, Элли Джеймс
О чем: В центре сюжета — Арабелла, писательница, которая обрела известность благодаря своей новой книге «Хроники сытого тысячелетия». После сексуального насилия в ночном клубе ее жизнь необратимо меняется, и Арабелле приходится переоценивать все: ее карьеру, друзей и даже семью. Когда Арабелла пытается смириться с тем, что произошло, она начинает путь самопознания.
12 июня
«Скрещенные мечи»/ Crossing Swords
Жанр: анимация
Платформа: Hulu
Актеры: Николас Холт, Аланна Юбак
О чем: Патрик, добросердечный крестьянин, который мечтает стать рыцарем. Для этого он становится оруженосцем в королевском замке. Работа его мечты быстро превращается в кошмар, когда он узнает, что его любимое королевство управляется жуликами и шарлатанами.
«Леса» / The Woods
Жанр: детектив, криминал
Платформа: Netflix
Актеры: Гжегож Дамиенцкий, Агнешка Гроховска, Виктория Филус, Юбер Милковски
О чем: Летом 1994 года из лагеря отдыха в лесу пропало четыре человека. Позднее полиция находит тела двух из них. Несмотря на прошедшие годы Павел Копински, который сейчас является прокурором Варшавы, так и не смог оправиться от потери своей любимой сестры в том лагере. Неожиданно он получает новую зацепку в расследовании. Что на самом деле произошло 25 лет назад?
14 июня
«Хелтер Скелтер: Американский миф»/ Helter Scelter
Жанр: документальный
Платформа: Epix
О чем: Проект раскроет новые подробности об общине Чарльза Мэнсона «Семья». В сериале покажут интервью с бывшими членами «Семьи», а также оригинальные повествования с архивными записями и недавно обнаруженными изображениями. «Это перевернет то, что люди знают об этой многослойной и сложной истории, и прольет совершенно новый свет на это преступление века».
19 июня
«С любовью, Виктор» / Love, Victor
Жанр: мелодрама
Платформа: Hulu
Актеры: Майкл Чимино, Матео Фернандес, Изабелла Феррейра, Мэйсон Гудинг
О чем: Сериал является спин-оффом мелодрамы «С любовью, Саймон», что заметно сразу: и по названию, и по постеру.
Подросток по имени Виктор сталкивается с проблемами из-за переезда и принятия своей сексуальной ориентации. Тогда он решает обратиться за помощью к Саймону, который ведет свой блог и переживает похожие трудности. Его персонаж и выступит рассказчиком истории.
21 июня
«Перри Мейсон» / Perry Mason
Жанр: драма, триллер, детектив
Платформа: HBO
Актеры: Мэттью Рис, Джедедайя Дженк, Дрю Уолтон, Хизер Шилдс, Денис Толяренко
О чем: Проект основан на одноименной книге Эрла Стенли Гарднера. Мини-сериал рассказывает о происхождении самого легендарного адвоката по криминальной защите — Перри Мейсона. Ему предстоит раскрыть дело о пропаже детей в 1930-х в Лос-Анджелесе.
Одним из продюсеров шоу выступил Роберт Дауни Младший.
28 июня
«Я исчезну в темноте» / I’ll Be Gone in the Dark
Жанр: детектив, криминал
Платформа: HBO
О чем: Сериал основан на одноименной книге «Я исчезну в темноте». Он расскажет о расследовании писательницы Мишель Макнамары, которая пыталась найти так называемого «Убийцу золотого штата».
Каждую ночь Макнамара пыталась обнаружить новые зацепки в деле об маньяке, который терроризировал Калифорнию в 1970-х и 80-х годах, и подозревался в 50 изнасилованиях и 12 убийствах.
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Фото: HBO
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