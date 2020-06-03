Крымские коллаборационисты оценили влияние канала «Дом»

Чиновники крымской оккупационной администрации и сотрудничающие с ними общественные деятели считают бесполезным и бесперспективным финансирование нового украинского телеканала «Дом» специально для жителей Крыма и Донбасса. Об этом сообщает «РИА Новости Крым».

По мнению «министра внутренней политики, информации и связи Республики Крым» Михаила Афанасьева, несмотря на заявленные принципы контент телеканала «Дом» не отличается объективностью и конструктивным подходом по отношению к крымчанам и жителям Донбасса. «Уверен, что никакой украинский телеканал, который будет подавать информацию так, как им будет хотеться, не заставит зрителей смотреть сюжеты о том, чего нет на самом деле. Поэтому не думаю, что у этого мероприятия будет большая перспектива и востребованность среди жителей Крыма», – сказал Афанасьев.

«Председатель Общественной палаты Крыма» Григорий Иоффе назвал «деньгами на ветер» все средства, которые расходует Украина на попытки воздействовать на крымчан через свои СМИ. «В Крыму это не востребовано. Неинтересно смотреть, потому что мы, крымчане, сразу отличаем фальшь от правды. И нам очень трудно навешать лапшу по поводу Украины. Мы слишком долго там жили. Поэтому востребованности таких СМИ нет. Не получится создать никакой видимости любви нынешнего украинского государства к нам», – убежден Иоффе.

Руководитель «Украинской общины Крыма» Анастасия Гридчина также уверена, что контент телеканала «Дом» не будет популярен в Крыму. «Я смотрела сюжеты этого телеканала и могу сказать, что ни о какой правде и объективности там и речи не идет. Можно создать хоть двадцать телеканалов, которые якобы будут говорить правду о Крыме, но ситуация от этого не изменится», – говорит она.

Напомним, телеканал «Дом» запустил линейку новых программ. Их цель – информировать жителей оккупированных территорий о том, что происходит в стране и в мире на самом деле.

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Фото: «Дом»

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