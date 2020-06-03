BBC обзавелась собственным голосовым помощником Beeb

BBC объявила о запуске голосового помощника Beeb. Бета-версию будут тестировать пользователи, передает techcrunch.com.

В компании в течение года работали над продуктом, который призван стать конкурентом Alexa. Beeb будет взаимодействовать с онлайн-сервисами, искать необходимую информацию в интернете и понимать разные акценты английского языка.

Фокус-группа уже проводит стресс-тестирование бета-версии голосового помощника, который взаимодействует с сервисами BBC. В частности, он сообщает актуальные новости, прогноз погоды, выбирает подкасты, дает возможность слушать радио в прямом эфире и музыкальные программы по запросу. В результае тестирования, BBC получит данные об использовании, которые помогут ей продолжить обучение голосового помощника в преддверии официального выпуска.

По словам представителей компании, голосовой помощник Alexa от Amazon является одним из самых популярных в Великобритании. Поэтому в BBC решили разработать свой независимый сервис, который даст свободу для экспериментов с новыми программами и функциями.

Напомним: ранее стало известно, что BBC One покажет сериал об отравлении «Новичком» в Солсбери.

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Фото: BBC

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