BBC One покажет сериал об отравлении «Новичком» в Солсбери

Британский режиссер Сол Дибб снял для BBC One сериал «Отравления в Солсбери». Сюжет построен вокруг покушения на экс-агента Сергея Скрипаля с использованием яда «Новичок». Об этом пишет DW.

В воскресенье общественный телеканал BBC One представил официальный трейлер к сериалу. Создатели называют свой фильм «историей о реакции обычных людей на кризис на пороге своих домов, основанной на реальных событиях».

Сергея Скрипаля сыграет Уэйн Суонн, а его дочь Юлию – Джилл Винтерниц, указано в сетевой базе данных о кинофильмах IMDb. Первая из трех серий выйдет в эфир 14 июня.

Бывший двойной агент и его дочь были отравлены в марте 2018 года. По версии следствия, яд – нервнопаралитическое вещество «Новичок» – нанесли на дверную ручку дома Скрипаля в Солсбери. После длительного лечения пострадавшие покинули больницу, а их нынешнее место пребывания держат в тайне. В июне того же года в городе Эймсбери были госпитализированы граждане Великобритании Чарли Роули и его гражданская жена Дон Стёрджес. Позже было установлено, что они были отравлены тем же веществом, что и Скрипали. Спустя несколько дней Стёрджес скончалась. Российская сторона отрицает причастность к обоим инцидентам.

Лондон обвинил в преступлении предполагаемых сотрудников Главного управления Генштаба ВС России (бывшего ГРУ) Руслана Боширова и Александра Петрова, допустив, что их имена могут быть вымышленными. Позднее в деле появился третий подозреваемый – представитель военной разведки России, прибывший в Великобританию под именем Сергея Федотова. Расследовательские группы Bellingcat, The Insider, Conflict Intelligence Team и «Проект» узнали подробности биографии российских агентов и назвали их настоящие имена – Анатолий Чепига, Александр Мишкин и Денис Сергеев.

Напомним, канал BBC Three вернут из онлайна в линейное ТВ. В компании уверены, что линейная аудитория окажется куда больше.

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Фото: скриншот

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