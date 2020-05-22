Канал BBC Three вернут из онлайна в линейное ТВ

Корпорация BBC планирует вернуть BBC Three на линейное ТВ, передает digitaltveurope.com. Издание напоминает, что канал был переведен в онлайн 4 года назад.

Теперь в BBC считают, что приоритеты были расставлены неправильно. «Мы должны поддержать ресурс, который работает лучше, чем кто-либо мог себе представить», — прокомментировал представитель корпорации.

Компания намерена в течение 2-х лет выделить £80 млн ($100 млн) на развитие BBC Three. Возможно, это те самые £80 млн, которые компания хочет сэкономить за счет новостного подразделения, ведь согласно новому финплану, BBC должна урезать расходы и сэкономить £800 млн в течение 2-х лет, чтобы остаться на плаву и пережить кризис, вызванный пандемией коронавируса.

Понятно, почему делается ставка на BBC Three, ведь этот канал стал невероятно популярным благодаря оригинальным сериалам «Normal People» и «Fleabag». «Normal People», к примеру, обеспечил BBC Three самую большую долю в iPlayer — 21,8 млн запросов на программы канала.

Также в компании заявили, что проведенное исследование показало, что существует потенциальная большая линейная аудитория для программ этого канала.

Напомним: ранее стало известно, что BBC понесет $153 млн убытков из-за пандемии.

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Фото: BBC Three

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