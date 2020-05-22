Лауреатом Премии имени Георгия Гонгадзе стал Павел Казарин

21 мая в прямом эфире общественного телеканала «UA: Культура» вручили Премию имени Георгия Гонгадзе для украинских журналистов. Лауреатом 2020 года стал Павел Казарин. Об этом сообщает PEN Ukraine.

Павел Казарин – журналист, публицист, колумнист. Сотрудничает с изданиями НВ, «Украинская правда», «Крым.Реалии», Liga.net, каналами ICTV и «Суспільне».

Получая награду, Павел Казарин отметил: «Когда появился интернет, все думали, что это будет общение всех со всеми, что цензуры не будет. Но мы оказались в ситуации, когда фрики могут объединяться, когда каждый оказывается в собственной теплой информационной ванне. Мы живем в пространстве конкуренции контента, когда «зрада» продается лучше «перемоги». Побеждать в большинстве – легкое дело, а побеждать в меньшинстве – это, возможно, и есть дело, которому можно посвятить жизнь».

Кроме Павла Казарина, в список финалистов Премии-2020 вошли журналист и телеведущий, основатель YouTube-канала «Телевидение Торонто» и автор программы «#@)₴?$0» Роман Винтонив, а также писатель, журналист, телеведущий, основатель проекта Ukraїner Богдан Логвиненко.

Всего в длинный список номинантов на соискание Премии в этом году вошли 22 украинских журналиста.

Премия имени Георгия Гонгадзе основана Украинским ПЕН в партнерстве с powered KMBS Alumni platform и изданием «Украинская правда». Премию присуждают раз в год 21 мая – в день рождения Георгия Гонгадзе. Она призвана поддержать тех журналистов, которые следуют принципам и ценностям независимой журналистики, демонстрируют профессионализм, компетентность, инновационность, а также вносят существенный вклад в развитие медиасреды в целом. Лауреат Премии получает памятную награду – статуэтку, а также вознаграждение – 100 тыс. грн.

Напомним, сотрудники американской газеты The New York Times стали лауреатами Пулитцеровской премии 2020 года за 8 материалов о режиме президента РФ Владимира Путина.

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Фото: PEN Ukraine

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