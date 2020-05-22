В России французский телеканал обвинили в попытке дестабилизировать обстановку

Управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Иркутской области обвинило французский телеканал France 24 в провокации из-за сюжета про бунт в ИК-15 в городе Ангарск. Об этом сообщает «Медуза».

Согласно заявлению ведомства, речь идет о сюжете France 24 от 20 мая. По версии ФСИН, он основан на недостоверной информации от граждан, «заинтересованных в дестабилизации обстановки» в учреждениях уголовно-исполнительной системы России.

ФСИН отвергает информацию, что к участникам бунта не пускают адвокатов, а семьи не получают о них новостей. Ведомство также отмечает, что съемочную группу France 24 не пустили в колонию из-за коронавируса, а на вопросы журналистов были даны письменные ответы.

«Недобросовестная и лживая позиция телеканала France 24 рассматривается нами как провокация, направленная на дестабилизацию социальной обстановки в Российской Федерации», — резюмирует ведомство.

В репортаже France 24 родственники осужденных и правозащитники рассказывают, что давно не могут попасть в ИК-15, а у адвокатов не получается связаться с подзащитными. Также France 24 указывает, что съемочную группу телеканала «Россия 1» пропустили на территорию учреждения несмотря на коронавирус.

Напомним, в Чечне врачи и медсестра центральной больницы Гудермесского района извинились за свои жалобы на нехватку средств защиты от коронавируса, это показали в сюжете телеканала «Грозный».

Читайте также:

Фото: France 24

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!