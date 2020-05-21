КиноНовости

Ткаченко обратится к правоохранителям по ситуации с «Укркінохронікой»

от Telekritika
От Telekritika 509
Главная Кино Ткаченко обратится к правоохранителям по ситуации с «Укркінохронікой»

Об этом нардеп сообщил в эксклюзивном комментарии.

Глава комитета по гуманитарной и информационной политике Александр Ткаченко сообщил в комментарии «Телекритике», что намерен привлечь правоохранительные органы для проведения расследования о государственных киностудиях «Укркінохроніка» и «Національна кінематика«. В частности, касательно того, как они попали в распоряжение к застройщикам.

«По результатам увиденного на территории киностудий, мы договорились о встрече рабочей группы на следующей неделе. Планируем отработать конкретные шаги. Во-первых, привлечем правоохранительные органы, чтобы провести расследование, каким образом государственные киностудии могли фактически частично или полностью оказаться не просто в частных руках, а в руках застройщиков. А также как вообще возможно возникновение подобных ситуаций. И во-вторых, есть острая необходимость наметить план стратегических действий по поводу будущего и подхода к управлению государственными киностудиями», — заявил Ткаченко.

Напомним, ранее Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики провел 20 мая выездное заседание на киностудиях «Укркінохроніка» и «Національна кінематика». По его результатам голова комитета Ткаченко сообщил, что хоть и студии находятся в госсобственности, их территорией управляют частные структуры.

Читайте также:

Александр Ткаченко призвал правительство остановить уничтожение украинской культуры
На Госкино оставят 450 млн грн — Ткаченко
Комитет Ткаченко призвал Минфин не урезать бюджет культурных проектов

Фото: Facebook Александра Ткаченко

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас также может заинтересовать

К 9 мая «Интер» запускает марш памяти онлайн

27.04.2020

«UA: Перший» покажет драму «Холодная война»

08.05.2020

Нацсовет после карантина внепланово проверит «1+1»

21.05.2020

Спортивные издания потеряли 25% трафика

24.04.2020

Вторая часть фильма «Эвакуация» уже в работе

06.05.2020

Reddit будет награждать пользователей собственной криптовалютой

18.05.2020

Победителем шоу «Голос країни-10» стал Роман Сасанчин

27.04.2020

«UA: Перший» будет транслировать пресс-конференцию Владимира Зеленского

19.05.2020

Программатик-реклама просела на 9% в апреле

19.05.2020

Глава набсовета высказался о возможном увольнении Хржановского

06.05.2020
Avatar