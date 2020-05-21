Ткаченко обратится к правоохранителям по ситуации с «Укркінохронікой»

Глава комитета по гуманитарной и информационной политике Александр Ткаченко сообщил в комментарии «Телекритике», что намерен привлечь правоохранительные органы для проведения расследования о государственных киностудиях «Укркінохроніка» и «Національна кінематика«. В частности, касательно того, как они попали в распоряжение к застройщикам.

«По результатам увиденного на территории киностудий, мы договорились о встрече рабочей группы на следующей неделе. Планируем отработать конкретные шаги. Во-первых, привлечем правоохранительные органы, чтобы провести расследование, каким образом государственные киностудии могли фактически частично или полностью оказаться не просто в частных руках, а в руках застройщиков. А также как вообще возможно возникновение подобных ситуаций. И во-вторых, есть острая необходимость наметить план стратегических действий по поводу будущего и подхода к управлению государственными киностудиями», — заявил Ткаченко.

Напомним, ранее Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики провел 20 мая выездное заседание на киностудиях «Укркінохроніка» и «Національна кінематика». По его результатам голова комитета Ткаченко сообщил, что хоть и студии находятся в госсобственности, их территорией управляют частные структуры.

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Фото: Facebook Александра Ткаченко

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