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Ткаченко обеспокоен фактической структурой собственности «Укркінохроніки»

от Telekritika
От Telekritika 421
Главная Кино Ткаченко обеспокоен фактической структурой собственности «Укркінохроніки»

По мнению комитета, территориями киностудий распоряжается не государство.

Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики провел 20 мая выездное заседание на киностудиях «Укркінохроніка» и «Національна кінематика». Глава комитета Ткаченко сообщил, что хоть и студии находятся в госсобственности, их территорией управляют частные структуры.

«В случае «Укркинохроники», по решению судов на ее территории должны быть жилые дома. Верховный суд, принявший это решение, также поживился территорией для себя. А киноархив с уникальными историческими съемками, начиная с 1930-х годов, находится под угрозой уничтожения», — отметил нардеп. Что касается «Национальной кинематики», Ткаченко пишет, что из-за махинаций с долгами у нее «отхватили половину территории».

В ближайшее время комитет также будет обсуждать с экспертами, Кабмином и депутатами реформу госкиностудий.

Напомним, ранее стало известно, что Комитет гуманитарной и информационной политики 20 мая проведет выездное заседание на территории киностудии, несмотря на возражения адвоката предприятия.

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Фото: Facebook Александра Ткаченко

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