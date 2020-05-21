Ткаченко обеспокоен фактической структурой собственности «Укркінохроніки»

Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики провел 20 мая выездное заседание на киностудиях «Укркінохроніка» и «Національна кінематика». Глава комитета Ткаченко сообщил, что хоть и студии находятся в госсобственности, их территорией управляют частные структуры.

«В случае «Укркинохроники», по решению судов на ее территории должны быть жилые дома. Верховный суд, принявший это решение, также поживился территорией для себя. А киноархив с уникальными историческими съемками, начиная с 1930-х годов, находится под угрозой уничтожения», — отметил нардеп. Что касается «Национальной кинематики», Ткаченко пишет, что из-за махинаций с долгами у нее «отхватили половину территории».

В ближайшее время комитет также будет обсуждать с экспертами, Кабмином и депутатами реформу госкиностудий.

Напомним, ранее стало известно, что Комитет гуманитарной и информационной политики 20 мая проведет выездное заседание на территории киностудии, несмотря на возражения адвоката предприятия.

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Фото: Facebook Александра Ткаченко

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