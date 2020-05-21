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На СТБ скоро состоится финал романтического шоу «Холостяк»

от Telekritika
От Telekritika 222
Главная Новости На СТБ скоро состоится финал романтического шоу «Холостяк»

Герою реалити предстоит сделать выбор из двух девушек.

В пятницу, 22 мая, в 19:00 на СТБ состоится финал шоу «Холостяк»-10. Об этом сообщает пресс-служба телеканала. В рамках реалити главный герой проекта Макс Михайлюк отправится на два решающих свидания. У двух финалисток появится последний шанс завоевать его сердце.

С одной из них Макс отправится на прогулку по Барселоне, а после погрузится в аквариум с акулами. С другой он решит погрузиться в творчество: в частности, ознакомится с эротической поэзией девушки, которая станет еще более откровенной и личной. После этого ему нужно будет сделать свой выбор.

Напомним, главным героем реалити-шоу «Холостяк» стал пилот и владелец летной школы в США.

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Фото: СТБ

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