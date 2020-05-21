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Названы самые высокооплачиваемые медийщики года — рейтинг Variety

от Telekritika
От Telekritika 190
Главная Новости Названы самые высокооплачиваемые медийщики года — рейтинг Variety

На первом месте Боб Айгер.

Журналисты издания variety.com проанализировали годовой доход (данные за 2019 год) топ-менеджеров медиакомпаний и составили рейтинг. Первое место в топ-7 занял гендиректор Disney. А самая высокая годовая зарплата у сотрудников Netflix.

Места в рейтинге распределились следующим образом:

Роберт Айгер, исполнительный председатель Disney

  • Годовая зарплата: $47,5 млн/-27,6%
  • Средняя годовая зарплата сотрудников: $52 184
  • Соотношение заработной платы Айгера к среднестатистическому сотруднику: 911
  • Общий доход акционеров за 2019 год: +13,4%
  • Правление: 5 мужчин/ 4 женщины
  • Средний возраст членов правления: 60 лет

Дэвид Заслав, президент, генеральный директор Discovery

  • Годовая зарплата: $45,8 млн/-64,6%
  • Средняя годовая зарплата сотрудников: $79 343
  • Соотношение заработной платы Заслава к среднестатистическому сотруднику: 578
  • Общий доход акционеров за 2019 год: +32,4%
  • Правление: 11 мужчин/ 1 женщина
  • Средний возраст членов правления: 68 лет

Руперт Мердок, исполнительный председатель Fox

  • Годовая зарплата: $42,2 млн/-14,4%
  • Средняя годовая зарплата сотрудников: нет данных
  • Соотношение заработной платы Мердока к среднестатистическому сотруднику: нет данных
  • Общий доход акционеров за 2019 год: нет данных
  • Правление: 6 мужчин/ 1 женщина
  • Средний возраст членов правления: 61 год

Рид Гастингс, председатель правления Netflix

  • Годовая зарплата: $38,6 млн/+ 6,9%
  • Средняя годовая зарплата сотрудников: $202 931
  • Соотношение заработной платы Гастингса к среднестатистическому сотруднику: 190
  • Общий доход акционеров за 2019 год: +20,8%
  • Правление: 7 мужчин/ 4 женщины
  • Средний возраст членов правления: 56 лет

Роберт Бэкиш, президент, генеральный директор ViacomCBS

  • Годовая зарплата: $36,6 млн/+ 83,3%
  • Средняя годовая зарплата сотрудников: $104 791
  • Соотношение заработной платы Бэкиша к среднестатистическому сотруднику: 349
  • Общий доход акционеров за 2019 год: -5,4%
  • Правление: 6 мужчин/ 7 женщин
  • Средний возраст членов правления: 63 года

Брайан Робертс, председатель, генеральный директор Comcast

  • Годовая зарплата: $36,4 млн/+3,8%
  • Средняя годовая зарплата сотрудников: $78 869
  • Соотношение заработной платы Робертса к среднестатистическому сотруднику: 461
  • Общий доход акционеров за 2019 год: +34,7%
  • Правление: 7 мужчин/ 3 женщины
  • Средний возраст членов правления: 63 года

Рэндалл Стивенсон, председатель, генеральный директор, президент AT&T

  • Годовая зарплата: $32 млн/+10%
  • Средняя годовая зарплата сотрудников: $98 630
  • Соотношение заработной платы Стивенсона к среднестатистическому сотруднику: 325
  • Общий доход акционеров за 2019 год: + 45,4%
  • Правление: 10 мужчин/ 3 женщины
  • Средний возраст членов правления: 63 года

Напомним: ранее стало известно, что Боб Айгер снова стал гендиректором Disney.

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Фото: masterclass

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