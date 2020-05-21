Названы самые высокооплачиваемые медийщики года — рейтинг Variety

Журналисты издания variety.com проанализировали годовой доход (данные за 2019 год) топ-менеджеров медиакомпаний и составили рейтинг. Первое место в топ-7 занял гендиректор Disney. А самая высокая годовая зарплата у сотрудников Netflix.
Места в рейтинге распределились следующим образом:
Роберт Айгер, исполнительный председатель Disney
- Годовая зарплата: $47,5 млн/-27,6%
- Средняя годовая зарплата сотрудников: $52 184
- Соотношение заработной платы Айгера к среднестатистическому сотруднику: 911
- Общий доход акционеров за 2019 год: +13,4%
- Правление: 5 мужчин/ 4 женщины
- Средний возраст членов правления: 60 лет
Дэвид Заслав, президент, генеральный директор Discovery
- Годовая зарплата: $45,8 млн/-64,6%
- Средняя годовая зарплата сотрудников: $79 343
- Соотношение заработной платы Заслава к среднестатистическому сотруднику: 578
- Общий доход акционеров за 2019 год: +32,4%
- Правление: 11 мужчин/ 1 женщина
- Средний возраст членов правления: 68 лет
Руперт Мердок, исполнительный председатель Fox
- Годовая зарплата: $42,2 млн/-14,4%
- Средняя годовая зарплата сотрудников: нет данных
- Соотношение заработной платы Мердока к среднестатистическому сотруднику: нет данных
- Общий доход акционеров за 2019 год: нет данных
- Правление: 6 мужчин/ 1 женщина
- Средний возраст членов правления: 61 год
Рид Гастингс, председатель правления Netflix
- Годовая зарплата: $38,6 млн/+ 6,9%
- Средняя годовая зарплата сотрудников: $202 931
- Соотношение заработной платы Гастингса к среднестатистическому сотруднику: 190
- Общий доход акционеров за 2019 год: +20,8%
- Правление: 7 мужчин/ 4 женщины
- Средний возраст членов правления: 56 лет
Роберт Бэкиш, президент, генеральный директор ViacomCBS
- Годовая зарплата: $36,6 млн/+ 83,3%
- Средняя годовая зарплата сотрудников: $104 791
- Соотношение заработной платы Бэкиша к среднестатистическому сотруднику: 349
- Общий доход акционеров за 2019 год: -5,4%
- Правление: 6 мужчин/ 7 женщин
- Средний возраст членов правления: 63 года
Брайан Робертс, председатель, генеральный директор Comcast
- Годовая зарплата: $36,4 млн/+3,8%
- Средняя годовая зарплата сотрудников: $78 869
- Соотношение заработной платы Робертса к среднестатистическому сотруднику: 461
- Общий доход акционеров за 2019 год: +34,7%
- Правление: 7 мужчин/ 3 женщины
- Средний возраст членов правления: 63 года
Рэндалл Стивенсон, председатель, генеральный директор, президент AT&T
- Годовая зарплата: $32 млн/+10%
- Средняя годовая зарплата сотрудников: $98 630
- Соотношение заработной платы Стивенсона к среднестатистическому сотруднику: 325
- Общий доход акционеров за 2019 год: + 45,4%
- Правление: 10 мужчин/ 3 женщины
- Средний возраст членов правления: 63 года
Напомним: ранее стало известно, что Боб Айгер снова стал гендиректором Disney.
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Фото: masterclass
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