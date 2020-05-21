Названы самые высокооплачиваемые медийщики года — рейтинг Variety

Журналисты издания variety.com проанализировали годовой доход (данные за 2019 год) топ-менеджеров медиакомпаний и составили рейтинг. Первое место в топ-7 занял гендиректор Disney. А самая высокая годовая зарплата у сотрудников Netflix.

Места в рейтинге распределились следующим образом:

Роберт Айгер, исполнительный председатель Disney

Годовая зарплата: $47,5 млн/-27,6%

Средняя годовая зарплата сотрудников: $52 184

Соотношение заработной платы Айгера к среднестатистическому сотруднику: 911

Общий доход акционеров за 2019 год: +13,4%

Правление: 5 мужчин/ 4 женщины

Средний возраст членов правления: 60 лет

Дэвид Заслав, президент, генеральный директор Discovery

Годовая зарплата: $45,8 млн/-64,6%

Средняя годовая зарплата сотрудников: $79 343

Соотношение заработной платы Заслава к среднестатистическому сотруднику: 578

Общий доход акционеров за 2019 год: +32,4%

Правление: 11 мужчин/ 1 женщина

Средний возраст членов правления: 68 лет

Руперт Мердок, исполнительный председатель Fox

Годовая зарплата: $42,2 млн/-14,4%

Средняя годовая зарплата сотрудников: нет данных

Соотношение заработной платы Мердока к среднестатистическому сотруднику: нет данных

Общий доход акционеров за 2019 год: нет данных

Правление: 6 мужчин/ 1 женщина

Средний возраст членов правления: 61 год

Рид Гастингс, председатель правления Netflix

Годовая зарплата: $38,6 млн/+ 6,9%

Средняя годовая зарплата сотрудников: $202 931

Соотношение заработной платы Гастингса к среднестатистическому сотруднику: 190

Общий доход акционеров за 2019 год: +20,8%

Правление: 7 мужчин/ 4 женщины

Средний возраст членов правления: 56 лет

Роберт Бэкиш, президент, генеральный директор ViacomCBS

Годовая зарплата: $36,6 млн/+ 83,3%

Средняя годовая зарплата сотрудников: $104 791

Соотношение заработной платы Бэкиша к среднестатистическому сотруднику: 349

Общий доход акционеров за 2019 год: -5,4%

Правление: 6 мужчин/ 7 женщин

Средний возраст членов правления: 63 года

Брайан Робертс, председатель, генеральный директор Comcast

Годовая зарплата: $36,4 млн/+3,8%

Средняя годовая зарплата сотрудников: $78 869

Соотношение заработной платы Робертса к среднестатистическому сотруднику: 461

Общий доход акционеров за 2019 год: +34,7%

Правление: 7 мужчин/ 3 женщины

Средний возраст членов правления: 63 года

Рэндалл Стивенсон, председатель, генеральный директор, президент AT&T

Годовая зарплата: $32 млн/+10%

Средняя годовая зарплата сотрудников: $98 630

Соотношение заработной платы Стивенсона к среднестатистическому сотруднику: 325

Общий доход акционеров за 2019 год: + 45,4%

Правление: 10 мужчин/ 3 женщины

Средний возраст членов правления: 63 года

Напомним: ранее стало известно, что Боб Айгер снова стал гендиректором Disney.

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Фото: masterclass

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