Нацсовет внепланово проверит NewsOne из-за высказываний о еврейских дивизиях СС

Сегодня Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания принял решение назначить внеплановую проверку ООО «Новости 24 часа» (спутниковый телеканал NewsOne), г. Киев. Целью проверки станет изучение соблюдения лицензиатом требований законодательства о недопустимости разжигания вражды и ненависти. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Мониторинг, который регуляторный орган провел 8 – 10 мая, в эфире телеканала зафиксировал трансляцию передачи «Противостояние» (ведущие В. Пиховшек и Д. Панченко). Прямой эфир состоялся 8 мая, а повторы транслировались 9 и 10 мая. В передаче были распространены высказывания, имеющие признаки нарушения лицензиатом требований Закона Украины «О телевидении и радиовещании» и Закона Украины «Об информации» .

Гость передачи Андрей Пальчевский, который давал интервью в формате прямой трансляции (онлайн-связь), в частности, сказал следующее: «Я должен сказать, что в карательных акциях против братских народов участвовали не только украинцы. Участвовали и русские, конечно, в составе власовской армии и в немецких частях. На Сталинградскому фронте, если кто-то помнит, 70 тысяч русских воевали против русских. Но они не воевали может быть в первых окопах, но они были так называемые (слово неразборчиво). Тоже самое было с представителями других этносов, национальностей, называйте, как хотите. В немецкой армии было 180 тысяч евреев. Я не оговорился. Вы можете себе представить? Но еврейский народ как-то с этим живет».

А Вадим Карасев высказался следующим образом: «На западном фронте это была война для того, чтоб пересмотреть Версальский договор 22 года, несправедливый для Германии. Они французов не сильно… Они понимали, что они – европейцы. А вот славян — ситуация другая. Поэтому 9 мая – это не просто день победы Сталина над Гитлером, это день победы над нацизмом, это раз, во-вторых, антигитлеровской коалиции, это два. Потому что Антигитлеровская коалиция – это же наши современные стратегические партнеры – Британия, США и т.д. Надо понять одну вещь, что территория Украины была театром военных действий за то, чтоб уничтожить славянский этнос как таковой. Вот евреи как, смотрите. Я могу сказать, да были еврейские дивизии СС, были евреи. Ну и что, отменяет это Холокост? Это отменяет то, что немцы называли «окончательным решением вопроса»? Нет, это не отменяет. Так вот нам тоже была уготована эта судьба: часть в гетто жить, как евреи жили в польском гетто, в Варшавском гетто, часть в концлагере, часть уничтожить Холокостом. Понимаете, вот в чем победа».

Распространенные в эфире ООО «Новости 24 часа» утверждения о службе значительного количества евреев в войсках нацистского Третьего Рейха и существовании еврейских дивизий СС имеют признаки отрицания и искажения Холокоста, отметили в Нацсовете.

Во время внеплановой выездной проверки Национальный совет проверит соблюдение лицензиатом законодательных норм. Проверка телекомпании состоится после завершения карантина.

Фото: NewsOne

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