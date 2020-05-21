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Регулятор назначил проверку «Зеонбуда»

от Telekritika
От Telekritika 475
Главная Новости Регулятор назначил проверку «Зеонбуда»

Заподозрив компанию в невыполнении условий лицензий.

Провайдеру сети цифрового вещания ООО «Зеонбуд» г. Киев назначена внеплановая проверка из-за того, что в многоканальных сетях не была распространена информация об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в условиях вспышки пандемии COVID-19. Соответствующее решение Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания принял во время заседания 21 мая, сообщает пресс-служба регулятора.

Условиями лицензий этого провайдера обязали приобрести и установить систему предупреждения населения о чрезвычайных ситуациях. О выполнении в полном объеме этих обязательств компания проинформировала Национальный совет еще в 2012 году, а во время проведения проверки в 2014 году предоставила схему работы системы предупреждения для многоканальной сети МХ-1, МХ-2, МХ-3, МХ-5.

7 мая 2020 года Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила Нацсовету, что на 12 мая (во временном промежутке с 01.00 до 06.00) запланировано проведение тестового испытания системы предупреждения населения о чрезвычайных ситуациях с использованием оборудования ООО «Зеонбуд». Предполагалось синхронное распространение сообщения в форме бегущей строки с текстовой информацией: «Остановим COVID-19 вместе, ГСЧС Украины просит оставаться дома» и статической картинки с аналогичным текстовым сообщением в полноэкранном формате.

Мониторинг деятельности ООО «Зеонбуд» 12 мая зафиксировал, что в многоканальной телесети МХ-1, МХ-2, МХ-3, МХ-5 эта информация не распространялась. Ни одна из программ, которую ретранслирует провайдер в составе программной услуги, не содержала такого оповещения, что является признаком нарушения требований пункта 2.3 раздела II Положения о порядке выдачи лицензии провайдера программной услуги.

Во время заседания ответственный секретарь Национального совета Юрий Зиневич пояснил: «Мы сейчас говорим о том, что это не Национальный совет дал поручение ООО «Зеонбуд» провести оповещения, а Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в пределах своих полномочий. Мы только проверяли и мониторили эту ситуацию. Мы не увидели уведомлений, о которых ГСЧС направила сообщение в «Зеонбуд» для их проведения».

В итоге регулятор проведет проверку, чтобы выяснить, были ли такие оповещения и, если нет, то на каких основаниях. Он добавил, что лицензионные требования предусматривают наличие cоответствующего оборудования, и регулятор точно не знает, есть ли оно сейчас у провайдера, ведь в последний раз это проверяли шесть лет назад. «Поэтому мы, руководствуясь своими правами и обязанностями, предоставленными законом, можем назначить проверку, и в рамках этой проверки установить объективные обстоятельства дела», — констатировал Юрий Зиневич.

Напомним, Нацсовет внепланово проверит NewsOne из-за высказываний о еврейских дивизиях СС.

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Фото: unsplash

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