Нацсовет проверит телеканал «Еспресо»

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания на заседании 21 мая назначил внеплановую выездную проверку ООО «Голдберри», (логотип «Еспресо»), г. Киев, в связи с зафиксированными признаками нарушений условий лицензий. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

11 мая 2020 года в эфире телеканала мониторинг зафиксировал трансляцию программ/передач иностранного производства общим объемом 1 ч. 11 мин. в сутки (4,93% от общего объема вещания). С 0:09 до 0:38 (с повтором с 7:35 до 8:04) транслировалась программа «Радио Свобода», а с 21:00 до 21:14 – программа ВВС News Украина. Это является признаком нарушения Закона Украины «О телевидении и радиовещании», поскольку лицензиат уменьшил минимальную долю национального аудиовизуального продукта, которая по лицензии должна составлять не менее 24 часов в сутки (100%).

Напомним, Нацсовет внепланово проверит NewsOne из-за высказываний о еврейских дивизиях СС.

Фото: Еспресо

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