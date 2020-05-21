HBO Max заключил 7 новых партнерских соглашений

Стриминговая платформа вовсю готовится к запуску, который должен состояться 27 мая. Так, стало известно, что HBO Max заключила 7 новых партнерских соглашений, в том числе с Xbox, PlayStation, Cox, Verizon, Samsung, передает variety.com.

Однако несколько крупных компаний пока не удалось заполучить в партнеры. С Roku, Amazon и Comcast еще ведутся переговоры.

К числу партнеров уже присоединились Microsoft Xbox One, PlayStation 4 (Sony Interactive Entertainment), Samsung, операторы платного телевидения Altice USA, Contour, а также компании Cox Communications, Fios TV и Fios Internet (Verizon). Кроме того, доступ к HBO Max смогут предоставлять ряд небольших компаний, согласно условиям соглашения с Национальным кооперативом кабельного телевидения (NCTC).

Также в течение последних нескольких недель WarnerMedia объявила о заключении сделок с Apple, Google, Hulu, Charter и YouTube TV.

Напомним: ранее стало известно, что AT&T инвестирует $4 млрд в развитие стриминга HBO Max.

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Фото: HBO Max

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