Disney экранизирует сказку «Снежная королева»

Disney запустил в разработку экранизацию сказки Ганса Христиана Андерсена «Снежная королева». Об этом пишет Disinsider, со ссылкой на свои источники.

Детали проекта не разглашают, однако фильм планируется для кинотеатрального выпуска. Продюсером выступит Кристин Берр («Круелла», «Кристофер Робин»)

Франшиза Disney Animation Studios уже использовала тематику этой сказки для своего хита «Холодное сердце», который на начальных этапах разработки имел название «Снежная королева». Тем не менее, новый проект будет отдельной историей, никак не связанной с «Холодным сердцем».

Также Снежная королева фигурировала в диснеевском сериале для ABC под названием «Однажды в сказке», в котором играла Элизабет Митчелл.

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Фото: Disney

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