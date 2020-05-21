Телеканалу EnTV из Энергодара назначили внеплановую проверку

21 мая решением Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания ООО «Телерадиоорганизация «Орион», г. Энергодар Запорожской области (кабельный телеканал EnTV), назначена внеплановая выездная проверка. Основанием стало несоблюдение правил вещания в дни, когда отмечаются памятные даты и дни траура и скорби. Об этом сообщает пресс-служба Нацсовета.

По результатам мониторинга эфира этой компании обнаружено, что 20. 02. 2020 – в День Героев Небесной Сотни, 26. 04. 2020 – в День чернобыльской трагедии и 08. 05. 2020 – в День памяти и примирения на экране телеканала не было соответствующего стилизованного изображения или горящей свечи.

Это свидетельствует о признаках нарушения требований пункта 4 Правил ведения вещания на теле — и радиоканалах в дни траура (скорби) и дни памяти, а также пунктов а), б) части первой статьи 59 Закона Украины «О телевидении и радиовещании».

Проверку проведут после завершения карантина.

Напомним, Нацсовет внепланово проверит телеканал «Еспресо».

Фото: EnTV

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!