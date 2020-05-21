НовостиТВ

Телеканалу EnTV из Энергодара назначили внеплановую проверку

от Telekritika
От Telekritika 85
Главная Новости Телеканалу EnTV из Энергодара назначили внеплановую проверку

Нацсовет зафиксировал нарушения в дни траура и скорби.

21 мая решением Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания ООО «Телерадиоорганизация «Орион», г. Энергодар Запорожской области (кабельный телеканал EnTV), назначена внеплановая выездная проверка. Основанием стало несоблюдение правил вещания в дни, когда отмечаются памятные даты и дни траура и скорби. Об этом сообщает пресс-служба Нацсовета.

По результатам мониторинга эфира этой компании обнаружено, что 20. 02. 2020 – в День Героев Небесной Сотни, 26. 04. 2020 – в День чернобыльской трагедии и 08. 05. 2020 – в День памяти и примирения на экране телеканала не было соответствующего стилизованного изображения или горящей свечи.

Это свидетельствует о признаках нарушения требований пункта 4 Правил ведения вещания на теле — и радиоканалах в дни траура (скорби) и дни памяти, а также пунктов а), б) части первой статьи 59 Закона Украины «О телевидении и радиовещании».

Проверку проведут после завершения карантина.

Напомним, Нацсовет внепланово проверит телеканал «Еспресо».

Фото: EnTV

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас также может заинтересовать

Законопроект «О медиа» отправили на доработку

19.05.2020

Фактчекеры получат гранты от YouTube на сумму $1...

29.04.2020

Украинская киноакадемия сообщила, где можно будет посмотреть трансляцию...

23.04.2020

Новый канал запускает на сайте и YouTube-канале спецпроект...

13.05.2020

Детский кинофестиваль «Чилдрен кинофест» пройдет в онлайне

06.05.2020

Новый канал покажет мультфильм «Викрадена принцеса» на YouTube

20.05.2020

Ольга Герасимьюк: «Мы будем отражать попытки завести сюда...

23.04.2020

«ПлюсПлюс» подготовил ролики, которые помогут детям справиться со...

29.04.2020

Мексиканский Vogue поместил на обложку пожилых женщин

06.05.2020

Союз журналистов потребовал отчета от полиции

04.05.2020
Avatar