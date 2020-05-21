Нацсовет после карантина внепланово проверит «1+1»

Реагируя на обращение Службы безопасности Украины, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания на заседании 21 мая принял решение назначить внеплановую проверку ООО «Телерадиокомпания «Студия 1+1» (логотип «1+1»), г. Киев. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
СБУ обратилась к регуляторному органу с письмом по факту показа телеканалом карты Украины без оккупированного Крыма. «Мониторинг Национальной Рады 13 апреля зафиксировал размещение в выпуске новостей «ТСН» карты Украины без оккупированной Автономной Республики Крым со ссылкой на карту нашей страны, опубликованную на интернет-странице международной организации Nord Pool Spot. Это энергетическая европейская биржа, которая продает электроэнергию в странах Европы», — сказано в сообщении регулятора.
Проверка компании состоится после завершения карантина.
Напомним, телеканалу EnTV из Энергодара назначили внеплановую проверку из-за нарушений, зафиксированных в дни траура и скорби.
Читайте также:
Нацсовет внепланово проверит NewsOne из-за высказываний о еврейских дивизиях СС
Нацсовет проверит телеканал «Еспресо»
Регулятор назначил проверку «Зеонбуда»
Фото: «1+1»
Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!