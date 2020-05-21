Нацсовет после карантина внепланово проверит «1+1»

Реагируя на обращение Службы безопасности Украины, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания на заседании 21 мая принял решение назначить внеплановую проверку ООО «Телерадиокомпания «Студия 1+1» (логотип «1+1»), г. Киев. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

СБУ обратилась к регуляторному органу с письмом по факту показа телеканалом карты Украины без оккупированного Крыма. «Мониторинг Национальной Рады 13 апреля зафиксировал размещение в выпуске новостей «ТСН» карты Украины без оккупированной Автономной Республики Крым со ссылкой на карту нашей страны, опубликованную на интернет-странице международной организации Nord Pool Spot. Это энергетическая европейская биржа, которая продает электроэнергию в странах Европы», — сказано в сообщении регулятора.

Проверка компании состоится после завершения карантина.

Напомним, телеканалу EnTV из Энергодара назначили внеплановую проверку из-за нарушений, зафиксированных в дни траура и скорби.

Читайте также:

Фото: «1+1»

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!