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Нацсовет после карантина внепланово проверит «1+1»

от Telekritika
От Telekritika 665
Главная Новости Нацсовет после карантина внепланово проверит «1+1»

Из-за показа карты Украины без Крыма.

Реагируя на обращение Службы безопасности Украины, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания на заседании 21 мая принял решение назначить внеплановую проверку ООО «Телерадиокомпания «Студия 1+1» (логотип «1+1»), г. Киев. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

СБУ обратилась к регуляторному органу с письмом по факту показа телеканалом карты Украины без оккупированного Крыма. «Мониторинг Национальной Рады 13 апреля зафиксировал размещение в выпуске новостей «ТСН» карты Украины без оккупированной Автономной Республики Крым со ссылкой на карту нашей страны, опубликованную на интернет-странице международной организации Nord Pool Spot. Это энергетическая европейская биржа, которая продает электроэнергию в странах Европы», — сказано в сообщении регулятора.

Проверка компании состоится после завершения карантина.

Напомним, телеканалу EnTV из Энергодара назначили внеплановую проверку из-за нарушений, зафиксированных в дни траура и скорби.

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Фото: «1+1»

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