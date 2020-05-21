70% американцев предпочитают смотреть фильмы дома, нежели в кинотеатре — опрос

Согласно опросу аналитической компании Performance Research, около 70% американцев теперь предпочитают смотреть фильмы дома, а не в кинотеатре. Об этом пишет Variety.
В опросе участвовало 1000 человек. По результатам, 70% респондентов заявили, что скорее посмотрят фильм дома, и лишь 13% сказали, что чаще смотрят премьеры в кинотеатре (17% не уверены).
Даже после того, как местные органы власти заявили, что посещение кинотеатров безопасно, 52% респондентов отметили, что будут посещать меньше крупных публичных мероприятий, по сравнению с 44% в марте. Кроме того, в этом месяце 60% респондентов заявили, что идея посетить большое публичное мероприятие «будет долгое время пугать меня» по сравнению с 47% в марте.
Новости для кинотеатров весьма тревожны: 37% респондентов говорят, что планируют посещать их реже, по сравнению с 28% в марте, а 10% говорят, что больше никогда не пойдут в кино, по сравнению с 6%.
Те респонденты, которые предпочитают смотреть кино на большом экране, также поделились, какие жанр они бы предпочли увидеть в ближайшее время. Самым популярным ответом стала комедия.
- Комедия — 43%
- Драма — 35%
- Супергеройское кино — 33%
- «Не знаю»/«всё равно» — 23%
- Семейный мультфильм — 23%
- Семейное кино (не мультфильмы) — 22%
- Ужасы — 19%
- Экшен — 17%
- Документальное кино — 15%
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Фото: Performance Research, unsplash