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Украинцы любят сериалы Netflix больше, чем какие-либо другие — исследование

от Telekritika
От Telekritika 320
Главная Диджитал Украинцы любят сериалы Netflix больше, чем какие-либо другие — исследование

Данные аналитической компании Parrot Analytics.

Согласно данным исследования Parrot Analytics, украинцы предпочитают оригинальные сериалы от стримингового сервиса Netflix, передает digitaltveurope.com.

Так, в топ-10 самых популярных среди украинской аудитории шоу, 9 являются детещами Netflix и только один сериал от Disney.

На первом месте оказался научно-фантастический сериал «Очень странные дела», который оказался в 23,8 раз востребованнее, чем остальные сериалы, которые смотрят украинцы. На втором — мистический «Люцифер», вызывающий в 20,6 раз больше интереса, чем другие шоу. С небольшим отрывом (20,3) следом идет фэнтезийный «Ведьмак». Рейтинг замыкает «Мандалорец» от Disney.

Напомним: ранее стало известно, что пользователи признали Netflix самым надежным стриминговым сервисом.

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Фото: Verge

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