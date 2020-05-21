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Национальный совет пересмотрел план проверок

от Алексей Батурин
От Алексей Батурин 444
Главная Новости Национальный совет пересмотрел план проверок

В третьем квартале проверят тех, у кого заканчивается год деятельности или же срок действия лицензии.

В связи с установлением на всей территории Украины карантина Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания 21 мая внес изменения в План проведения выездных проверок лицензиатов на первый квартал 2020 года и отменил свое решение об утверждении Плана проведения выездных проверок на второй квартал 2020 года. Также регулятор утвердил новый План проведения выездных проверок телерадиоорганизаций Украины на третий квартал 2020 года.

Как сообщает пресс-служба регулятора, плановые проверки на третий квартал коснутся тех лицензиатов, у которых заканчивается год деятельности, или же заканчивается срок действия лицензий.

Напомним, регулятор назначил проверку «Зеонбуда».

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Фото: Александра Йорк

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