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Apple и Google презентовали технологию для отслеживания заболевших коронавирусом

от Telekritika
От Telekritika 207
Главная Диджитал Apple и Google презентовали технологию для отслеживания заболевших коронавирусом

Доступ к технологии получат определенные здравоохраненительные организации.

Как стало известно ранее, Apple и Google объединили усилия, чтобы создать Bluetooth-технологию отслеживания людей, заболевших коронавирусом. На днях компании презентовали первую ее версию, передает axios.com.

На данный момент, доступ к сервису получили официальные органы здравоохранения из таких штатов США, как Алабама, Северная Дакота и Южная Каролина, а также из 22 стран. На базе данной технологии разработчики смогут создать собственные приложения или использовать технологию в уже существующих. Отмечается также, что ОС Android и iOS получат нужные обновления. Чтобы обеспечить приватность сервиса, Google и Apple запретили передачу данных о местоположении пользователей и ограничили круг медицинских организаций, которые имеют доступ к технологии.

Как работает платформа: все подключенные к ней телефоны обмениваются случайными ключами. Если владелец одного из телефонов заболеет коронавирусом, он сможет отметить это, и контактировавшие с ним владельцы других телефонов получат соответствующее уведомление.

Напомним: ранее стало известно, что Кевин Спейси сравнил свое окончание карьеры с увольнениями из-за коронавируса.

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Фото: Unsplash

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