Google поздравил украинцев с Днем вышиванки праздничным дудлом

21 мая, в Международный день вышиванки, Google поздравляет всех украинцев праздничным дудлом, автором которого стала украинская художница Таня Якунова. Об этом сообщает пресс-служба компании. В Украине День вышиванки отмечается ежегодно в третий четверг мая. Этот праздник символизирует сохранение и возрождение украинской народной традиции носить вышитую одежду, а также способствует единству всего многонационального украинского народа. Впервые День вышиванки было предложено отмечать в 2006 году, с тех пор он стал международным и его празднуют во многих странах мира.

На сегодняшний день для формирования узора на вышиванке можно использовать более 250 видов вышивальных стежков. Они, как правило, делятся на три категории: цветочные орнаменты, зооморфные фигуры и геометрические фигуры – все они изображены на сегодняшнем дудле. Каждый орнамент имеет свое значение, а различные культуры и природные ландшафты Украины отражаются в уникальных узорах, используемых в каждом регионе.

Таня Якунова – отмеченный наградами иллюстратор из Киева. Она находит свое вдохновение в авангардном искусстве и дизайне ХХ века.

«Больше всего времени при работе над этим проектом я посвятила погружению в изучение национальной вышивки и многочисленных узоров, — рассказала Таня о создании дудла. — Я использовала традиционные цвета и пыталась включить символы и стили узоров из разных регионов Украины. Большинство элементов праздничного дудла я создала, вдохновившись разнообразием традиционных элементов вышивки из разных уголков Украины – от карпатских гуцулов и до крымских татар. Благодаря этому проекту я узнала очень много деталей, и он действительно стал для меня познавательным. Надеюсь, этот дудл принесет людям радость, гордость и чувство единства».

Напомним, в начале апреля Google выпустил дудл, посвященный самоизоляции. Девиз тематического рисунка – Stay Home. Save Lives. Help Stop Coronavirus.

Читайте также:

Фото: Google

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!