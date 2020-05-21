«Еспресо» призвал Нацсовет не давить на канал

Телеканал «Еспресо» сделал официальное заявление касательно проверки Нацсоветом. Об этом сообщается на сайте.

«Телекритика» публикует полный текст заявления.

«Во-первых, сотрудничество телеканала «Еспресо» и «Радио Свобода» началось еще со времен Майдана и продолжается до сих пор. Программы «Радио Свобода» снимаются в Украине и не являются программами иностранного производства. С 2014 года телеканал «Еспресо» проходил несколько плановых проверок Нацсовета и никаких замечаний по поводу этих программ в Нацсовета не было. Изменение подхода государственного регулятора к сетке независимого информационного вещателя мы связываем только со сменой политического режима в стране, что является признаком начала политических репрессий!

Во-вторых, телеканал еще 16 марта 2020 года обратился в Нацсовет с заявлением внести изменения в лицензии, связанные с показами программ иностранного производства, которыми являются также программы украинской службы BBC. По закону конечный срок рассмотрения этого заявления закончился 26 марта. Начиная с 27 марта говорится о длительном (более 1,5 месяца) нарушении со стороны Нацсовета, что является давлением на телеканал с целью препятствования его развития. За более чем два месяца Нацсовет не смог найти время, чтобы рассмотреть заявление в соответствии с законом. Однако для того чтобы наказать телеканал за то, что Нацсовет не соблюдает закон, по всей видимости, время было найдено. Данные факты мы расцениваем, как противодействие распространению демократических ценностей в информационном пространстве Украины.

В-третьих, телеканал не может привлекаться государством к ответственности за нарушения, допущенные самим государством. Это стандарт, введенный Европейским судом по правам человека, и он воплощен в Хозяйственном кодексе Украины и национальной судебной практике. Действия телеканала, которые Нацсовет считает нарушением, обусловленные нарушениями закона, которые допустил сама Нацсовет. Если бы заявление было рассмотрено в срок, как того требует закон, очевидно, что никакого «нарушения», о котором упоминает Нацсовет, не было.

В-четвертых, когда Нацсовет в пресс-релизе говорит, что программы украинской службы «Радио Свобода» и «ВВС NEWS Украина» являются «программами иностранного производства», это лишний раз показывает, что Нацсовет уже без проверки признал телеканал нарушителем. То есть в таких условиях проверка становится лишь формальностью, чтобы юридически закрепить желание отдельных членов Нацсовета начать политическое преследование информационного телеканала.

Телеканал «Еспресо» считает, что давно уже прошли времена СССР, когда за слушание программ «Радио Свобода» и ВВС репрессировали. Мы призываем Нацсовет прекратить незаконное давление, направленное на противодействие распространению в украинском информационном пространстве демократических цивилизационных ценностей!».

Напомним, ранее Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания на заседании 21 мая назначил внеплановую выездную проверку ООО «Голдберри», (логотип «Еспресо»), в связи с зафиксированными признаками нарушений условий лицензий.

Читайте также:

Фото: «Еспресо»

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!