Film.ua презентовала постер документального фильма «Весільний спадок»

Компания FILM.UA Television представила официальный постер к своему документальному фильму «Весільний спадок», сообщается на сайте кинокомпании.

На данный момент проект находится на этапе продакшена, его режиссером и оператором выступит Алексей Гуз. Лента планируется к национальному кинотеатральному прокату в 2020-2021 году.

«Весільний спадок» — это полнометражный документальный фильм, в котором рассказывается о свадебных обычаях и обрядах из разных уголков Украины. В картине покажут разнообразную свадебную культуру 8 областей страны: Киевской, Черкасской, Черниговской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Харьковской, Ровенской и Черновицкой.

С помощью современных кинематографических аудио-визуальных решений в фильме будут показаны основные участники и герои украинской свадеб, традиционные обряды и атрибуты, аутентичные костюмы, музыка и пение.

Все костюмы, показанные в фильме, являются аутентичными национальными костюмами, которые тщательно хранятся в частных коллекциях, а песни, которые прозвучат в ленте — до сих пор неизвестны региональные свадебные песни.

Кроме актеров, которые воспроизводят свадебные обряды на экране, в проекте также снялись известные историки, фольклористы, этнографы и коллекционеры — Мария Квитка, Роксоляна Шимчук, Александра Сторчай, Владимир Щибря, Игорь Перевертнюк.

Полнометражный документальный фильм «Весільний спадок» стал победителем Двенадцатого конкурсного отбора кинопроектов Государственного агентства Украины по вопросам кино и получил государственную финансовую поддержку по результатам конкурса.

Фото: FILM.UA

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