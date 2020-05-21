Корпорация BBC понесет $153 млн убытков из-за пандемии

Согласно предварительным подсчетам, убытки BBC в этом финансовом году составят £125 млн ($153 млн). Виной всему кризис, вызванный пандемией коронавируса, передает pressgazette.co.uk.

В связи с такими прогнозами, компания разработала новый план по сокращению расходов. Так, к 2022 году BBC должна сэкономить в общей сложности £800 млн. Причем экономию суммы в £80 млн должно обеспечить новостное подразделение.

Интересно, что доходы падают, однако аудитория растет. Согласно недавнему сообщению одного из топ-менеджеров корпорации, в конце марта новостные программы BBC смотрели 79% жителей Великобритании, тогда как в феврале количество британской аудитории составляло всего 59%.

Если говорить о колличественном показателе, то в марте-апреле новости смотрели 26 млн зрителей (в 2019 году данный показатель был на уровне 16 млн). В этот же период сайт BBC посетили 81 млн пользователей, что на 58% выше предыдущего рекордного показателя, который был зафиксирован в декабре 2019 года во время всеобщих выборов.

Напомним: ранее стало известно, что стали известны имена претендентов на должность гендиректора BBC.

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Фото: Unsplash

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