Корпорация BBC понесет $153 млн убытков из-за пандемии

Согласно предварительным подсчетам, убытки BBC в этом финансовом году составят £125 млн ($153 млн). Виной всему кризис, вызванный пандемией коронавируса, передает pressgazette.co.uk.
В связи с такими прогнозами, компания разработала новый план по сокращению расходов. Так, к 2022 году BBC должна сэкономить в общей сложности £800 млн. Причем экономию суммы в £80 млн должно обеспечить новостное подразделение.
Интересно, что доходы падают, однако аудитория растет. Согласно недавнему сообщению одного из топ-менеджеров корпорации, в конце марта новостные программы BBC смотрели 79% жителей Великобритании, тогда как в феврале количество британской аудитории составляло всего 59%.
Если говорить о колличественном показателе, то в марте-апреле новости смотрели 26 млн зрителей (в 2019 году данный показатель был на уровне 16 млн). В этот же период сайт BBC посетили 81 млн пользователей, что на 58% выше предыдущего рекордного показателя, который был зафиксирован в декабре 2019 года во время всеобщих выборов.
Напомним: ранее стало известно, что стали известны имена претендентов на должность гендиректора BBC.
Читайте также:
Гендиректор BBC объявил о своей отставке
ВВС выведет за пределы Лондона 3 тыс. рабочих мест до 2027 года
BBC, Google, Facebook и Twitter объединились против фейков
Фото: Unsplash
Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!