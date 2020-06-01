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Губернатор Миннесоты извинился за задержание журналистов CNN

от Telekritika
От Telekritika 1137
Главная Новости Губернатор Миннесоты извинился за задержание журналистов CNN

И взял на себя полную ответственность за это.

Губернатор штата Миннесота Тим Уолц взял на себя «полную ответственность» за арест съемочной группы CNN в Миннеаполисе, заявив, что оснований для таких действий правоохранителей нет. Об этом сообщает «Голос Америки».

«Защита и безопасность журналистов является приоритетом, поскольку они являются ключевым элементом решения этой ситуации», — заявил губернатор, который также призвал представителей СМИ продолжать профессионально и всесторонне освещать ситуацию в городе.

Напомним, в пятницу полиция схватила журналиста CNN Омара Хименеза, который в прямом эфире вел репортаж с акции протеста в американском Миннеаполисе. Оператор снимал процесс задержания, полиция надела наручники и на него. Камера продолжала записывать уже без оператора. Позже задержали продюсера CNN.

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Фото: «Википедия»

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