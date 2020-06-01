Полиция США препятствует работе журналистов, освещающих акции Black Lives Matter

25 мая 2020 года в Миннеаполисе (штат Миннесота, США) при задержании полицейскими был убит 46-летний афроамериканец Джордж Флойд. В результате, в 16-ти штатах и 25-ти городах вспыхнули акции протестов под лозунгом Black Lives Matter. Акции направлены против расизма со стороны властей и активно освещаются журналистами, однако полицейские довольно агрессивно настроены против представителей СМИ.

Так, издание Bellingcat зафиксировало 50 таких случаев, включая арест новостной бригады CNN прямо во время эфира.

Журналисты опубликовали в соцсетях фото, доказывающие неправомерность действий полицейских, а также зафиксировали побои и гематомы от резиновых пуль, выпущенных из оружия правоохранителей. Кроме того, журналисты и операторы заявляют, что полицейские разбивали и/или отбирали у них оборудование и всячески препятствовали их деятельности — освещению реальных событий.

Кроме американских журналистов, пострадали представители шведских, австралийских и норвежских медиа. Репортеры из Швеции и Норвегии рассказали, что в них стреляли резиновыми пулями. А съемочная группа австралийского телеканала 9 News была задержана. При этом австралийцев обыскали, предварительно надев на них наручники.

Все пострадавшие журналисты уверяют, что при них были пресс-карты, и они их предъявляли полиции. То есть, перепутать их с обычными жителями было крайне сложно.

Напомним: ранее стало известно, что Netflix, Hulu, Amazon, HBO выступили в поддержку движения Black Lives Matter.

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Фото: «Телекритика»

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