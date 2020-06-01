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Полиция США препятствует работе журналистов, освещающих акции Black Lives Matter

от Telekritika
От Telekritika 1641
Главная Новости Полиция США препятствует работе журналистов, освещающих акции Black Lives Matter

Издание Bellingcat зафиксировало минимум 50 таких случаев.

25 мая 2020 года в Миннеаполисе (штат Миннесота, США) при задержании полицейскими был убит 46-летний афроамериканец Джордж Флойд. В результате, в 16-ти штатах и 25-ти городах вспыхнули акции протестов под лозунгом Black Lives Matter. Акции направлены против расизма со стороны властей и активно освещаются журналистами, однако полицейские довольно агрессивно настроены против представителей СМИ.

Так, издание Bellingcat зафиксировало 50 таких случаев, включая арест новостной бригады CNN прямо во время эфира.

Журналисты опубликовали в соцсетях фото, доказывающие неправомерность действий полицейских, а также зафиксировали побои и гематомы от резиновых пуль, выпущенных из оружия правоохранителей. Кроме того, журналисты и операторы заявляют, что полицейские разбивали и/или отбирали у них оборудование и всячески препятствовали их деятельности — освещению реальных событий.

Кроме американских журналистов, пострадали представители шведских, австралийских и норвежских медиа. Репортеры из Швеции и Норвегии рассказали, что в них стреляли резиновыми пулями. А съемочная группа австралийского телеканала 9 News была задержана. При этом австралийцев обыскали, предварительно надев на них наручники.

Все пострадавшие журналисты уверяют, что при них были пресс-карты, и они их предъявляли полиции. То есть, перепутать их с обычными жителями было крайне сложно.

Напомним: ранее стало известно, что Netflix, Hulu, Amazon, HBO выступили в поддержку движения Black Lives Matter.

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Фото: «Телекритика»

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