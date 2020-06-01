Крис Эванс не вернется к роли Капитана Америки

На шоу Грэма Нортона актер Крис Эванс заявил, что его время в роли Капитана Америки официально подошло к концу. Об этом пишет Comicbook.
Актер, сыгравший роль Стива Роджерса почти в дюжине фильмов вселенной Marvel, сказал ведущему, что, по его мнению, было бы слишком рискованно возвращаться к роли после «Мстителей: Финал».
«Это был такой огромный опыт, и я думаю, что лучше оставить этот путь», — отметил Эванс.
Недавно Эванс появился в сериале для Apple TV+ «Защищая Джейкоба», где сыграл одну из главных ролей.
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Фото: Marvel
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