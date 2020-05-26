Охраннику АТБ объявили о подозрении в препятствовании журналистской деятельности

Как установили в ходе досудебного расследования сотрудники Самборского отдела полиции, 17 апреля около 16:00 охранник продуктового магазина, 35-летний местный житель, запретил сотрудникам одной из львовских телерадиокомпаний заходить в помещение магазина. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

Таким образом злоумышленник помешал съемочной группе в составе журналиста и видеооператора в доступе к информации и выполнении редакционного задания – подготовке сюжета о соблюдении в торговом заведении правил карантина.

Следователи территориального подразделения полиции сообщили мужчине о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.171 (Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов) УК Украины. Санкция статьи предусматривает штраф до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет. Досудебное расследование продолжается.

Как уточняет Zaxid.net, речь идет об охраннике магазина АТБ, который не дал работать съемочной группе телеканала «Перший західний». Репортеры предупредили его об ответственности за препятствование журналистам, однако мужчина не стал слушать.

Напомним, Институт массовой информации в апреле зафиксировал 18 случаев нарушений свободы слова. Чаще всего права журналистов нарушали при освещении соблюдения условий карантина.

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Фото: скриншот

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