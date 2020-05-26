Megogo открывает площадку для подкастеров

Медиасервис Megogo открывает свою аудиоплощадку для всех подкастеров, сообщает пресс-служба платформы.
Добавить подкаст можно в несколько шагов. Сначала необходимо перейти по ссылке на Telegram-бота https://t.me/podcaster_megogo_bot, далее нужно предоставить информацию про автора и подкаст, RSS-ленту подкаста и ознакомиться с пользовательским соглашением. После этого контент направляется на рассмотрение и модерацию в редакционную команду Mеgogo, и в случае успешного её прохождения – аудио будет доступно на медиасервисе.
Таким образом на Megogo уже появились подкасты радио НВ и авторский подкаст Крис Косык и Димы Малеева «Шит Ай Ноу Лайв».
«В декабре 2019 года мы представили нашей аудитории аудиораздел. Популярность этого направления ежедневно растет. Еще на этапе запуска направления мы планировали сотрудничество и поддержку всех подкастеров. Поэтому отныне каждый желающий, как профессионал, так и новичок, сможет расширить аудиторию своих поклонников через Megogo», – отмечает Иван Шестаков, директор по стратегическому развитию Megogo.
Как и раньше, подкасты бесплатные для всех, даже для незарегистрированных пользователей. Создание собственных подкастов командой Megogo будет продолжаться.
Напомним, аудионаправление Megogo доступно для пользователей мобильного приложения. Сейчас раздел имеет около 7000 аудиокниг и сотни подкастов, часть из которых собственного производства.
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Фото: Megogo
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