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Megogo открывает площадку для подкастеров

от Telekritika
От Telekritika 1119
Главная Диджитал Megogo открывает площадку для подкастеров

Сервис развивает свой аудиораздел.

Медиасервис Megogo открывает свою аудиоплощадку для всех подкастеров, сообщает пресс-служба платформы.

Добавить подкаст можно в несколько шагов. Сначала необходимо перейти по ссылке на Telegram-бота https://t.me/podcaster_megogo_bot, далее нужно предоставить информацию про автора и подкаст, RSS-ленту подкаста и ознакомиться с пользовательским соглашением. После этого контент направляется на рассмотрение и модерацию в редакционную команду Mеgogo, и в случае успешного её прохождения – аудио будет доступно на медиасервисе.

Таким образом на Megogo уже появились подкасты радио НВ и авторский подкаст Крис Косык и Димы Малеева «Шит Ай Ноу Лайв».

«В декабре 2019 года мы представили нашей аудитории аудиораздел. Популярность этого направления ежедневно растет. Еще на этапе запуска направления мы планировали сотрудничество и поддержку всех подкастеров. Поэтому отныне каждый желающий, как профессионал, так и новичок, сможет расширить аудиторию своих поклонников через Megogo», – отмечает Иван Шестаков, директор по стратегическому развитию Megogo.

Как и раньше, подкасты бесплатные для всех, даже для незарегистрированных пользователей. Создание собственных подкастов командой Megogo будет продолжаться.

Напомним, аудионаправление Megogo доступно для пользователей мобильного приложения. Сейчас раздел имеет около 7000 аудиокниг и сотни подкастов, часть из которых собственного производства.

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Фото: Megogo

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