«Холостяк»: еволюція

Згадайте, коли ви востаннє обговорювали події на шоу, і це було не політичне шоу? Так ось, були такі часи, коли країна та її глядачі знайомилися з цим шоу. Оскільки виявилося, що не всі можуть (навіть активні глядачі) згадати, що воно вперше виходило щочетверга. Глядачі збиралися і дивилися, щоб вже наступного робочого дня зібратися і пів дня на роботі обговорювати саме це шоу.

Холостяки (так, це шоу «Холостяк») були різними. Одні чудовими, на думку глядачів і глядачок, інші – зовсім ні. І учасниці були різними. Але що у цьому шоу головне? Змінилися декілька знімальних груп, змінилися підходи, і ось минулого тижня закінчився ще один сезон шоу.

На наших здибанках виникло жваве обговорення, а як же себе поводило це шоу за всі сезони, що воно було на українському ТБ. І власне сьогодні такий собі легкий текст, щоб згадати найкращий сезон і найкращих його учасниць.

Звісно, що найкращою учасницею є Анеті, тут без варіантів. А от перед тим, як дивитися на графік, спробуйте визначитися, який сезон був найкращим? Що таке «найкращий»? Тут я запропоную чотири підходи для оцінки найкращого сезону, і за сумою трьох показників в останньому абзаці ми оголосимо сезон-переможець.

Оцінка перша – це найвища частка за комерційною аудиторією 18-54 50+.

На перший погляд ніби все просто: ось шоу, частка якого була найвищою. Але пам’ятайте, що канал СТБ, який запропонував нам це шоу, переживав різні часи. Десь він був великий, десь менший. Звісно, шоу стало жити власним життям і могло б напевно збирати аудиторію та рейтинги на будь-якому іншому каналі, але частка сезону буде лише одним з чотирьох визначальних чинників.

Отже, 17 березня 2011 року це все почалося. У графіку наведені цифри кожного із сезонів. А ви дайте собі відповідь, чи класний чи поганий був холостяк у тому сезоні.

Частка «Холостяків» (18-54 50+)

Перший та шостий сезони – близькі до частки 20%, але у середньому частку у 20% поки не змогли прорвати. Дев’ятий сезон – єдиний, який опустився нижче 11%, але тут мали місце президентські вибори.

Оцінка друга – відношення частки програми до частки каналу у рік трансляції програми.

Таке застосування дозволяє врахувати силу каналу у той чи інший рік, і певним чином дисконтувати показники програми на успіх каналу у певний рік. Ці показники у графіку нижче.

Частка «Холостяків» до частки каналу (18-54 50+)

Другий «Холостяк» – ледве впорався з тим, щоб його частка не була гіршою за частку каналу, і тут треба бути вдячним Володимиру Бородянському, який не закрив тоді шоу, і ми побачили ще вісім сезонів. Щодо десятого «Холостяка», то бачимо, що частка майже вдвічі вища за частку каналу. Тут є момент: канал переживає ненайкращі часи, і частка каналу у 2020 році невисока, як було раніше, і будь-яка успішна програма легко може набирати високі індекси. Але рік ще не пройшов, а значить частка року ще нижча, ніж вона буде у його кінці. Адже частка каналу традиційно суттєво виростає у кінці року. Можливо у 2020-му тенденція зміниться й осінь-зима не додасть показників, але добре, що критеріїв чотири, а не один.

Оцінка третя – це відношення частки першого випуску програми до фіналу, хоча насправді – навпаки – фіналу до першого виписку.

Тут все просто: чим більша різниця, тим цікавішим фактично був сезон. Це означає, що глядачі менше очікували від проєкту на початку, але фінал шоу зміг їх сценарно зібрати. Не все ж міряти холостяками та учасницями. Сценаристи ж, напевно, також стараються, чи не так? Індекси – на графіку.

Частка фіналу до частки першого випуску (18-54 50+)

Це має вигляд, ніби з кожним сезоном сценаристи все гірше й гірше справлялися з тим, щоб тримати інтригу та збирати глядачів на фінал. У 2018 та 2019 роках ситуація взагалі була такою, що фінали дивилися гірше ніж початки. Щодо першого сезону, то це, можливо, рекорд в історії українського ТБ, коли програма виросла з першого випуску до фіналу у понад три рази. У 2020 році бачимо, що після двох слабких років (2019 особливий) аудиторія таки змогла прийти на фінал активніше ніж було до цього.

Четверта оцінка – відносний відсоток глядачів чоловіків 18-54 серед усіх глядачів 18-54 у цьому сезоні.

Ця оцінка вказує, наскільки універсальним був продукт, цікавим, і як збирав біля екранів усю родину. Графік індексів нижче.

Частка чоловіків серед глядачів (18-54 50+)

Унікальність першого сезону тут знову підтверджена. Це сезон, у якому дивлення серед чоловіків було максимальним. Щодо сезонів у 2020 році та у 2019, то бачимо, що чоловіків було мало, рекорд встановили на восьмому сезоні – коли чоловіків було менше ніж 20%.

І ось тепер можна глянути у таблицях, які місця займав кожен із сезонів за кожною з оцінок, і визначити найкращий сезон.

Частка (оцінка 1) Індекс (Оцінка 2) Фінал (оцінка 30 Чоловіки (оцінка 4) Сума балів Холостяк 1 4 1 1 7 Холостяк-6 2 2 6 4 14 Холостяк-3 3 6 3 6 18 Холостяк-7 4 3 8 3 18 Холостяк-10 6 1 5 7 19 Холостяк-2 9 10 2 2 23 Холостяк-5 7 8 4 9 28 Холостяк-4 8 9 7 5 29 Холостяк-8 5 5 10 10 30 Холостяк-9 10 7 9 8 34

Отже, ми дізналися, що десятий «Холостяк» посів п’яте місце серед усіх десяти сезонів. При тому, що восьмий і дев’ятий були найгіршими, а власне випуск із Добриніним виявися у самому кінці. Десятий сезон так високо опинився завдяки другій оцінці (частка програми до часки каналу). Власне, бачимо, що частка найкраще передбачає загальне місце програми серед усіх сезонів.

Але важко не згадати цьогорічне кодування супутника. Спробуємо побіжно проглянути, скільки глядачів, а відповідно й часток недобрав «Холостяк-10» через те, що відбулося кодування вільного доступу до контенту каналу на супутнику. Оцінка має гіпотетичний характер, адже й інші канали також себе закодували – тому власне втрат у частках могло й не бути.

18-54 супутник 50+ 18-54 50+ індекс Холостяк-4 9,4 11,6 0,816 Холостяк-5 12,7 13,0 0,975 Холостяк-6 15,5 18,3 0,851 Холостяк-7 16,6 16,5 1,002 Холостяк-8 8,6 14,3 0,599 Холостяк-9 9,9 10,3 0,957 Холостяк-10 1,9 13,7 0,135

Бачимо, кожного року було по-різному. У якісь роки дивлення на супутнику було кращим, у деякі – гіршим.

Наприклад, «Холостяк-7» мав майже однакові показники як на супутнику, так і серед загалу. А ось «Холостяк-8» на супутнику провалився. У 2020 році ми бачимо, що частка була лише 1,9 або 13,5% від загальної частки. Таким чином шоу все ж якоїсь частки недорахувалося, але цей недорахунок на рівні 0,8-1,1 пункту частки.

У цій частині цікаво дізнатися, куди поділися ці глядачі між 2019 та 2020 роком? Правда? Ну спробуємо порахувати. Щоб усунути ефект виборів, усунемо ефіри, які були близькими до дат виборів першого та другого турів у 2019 році (31 березня та 21 квітня – ред.). Візьмемо слоти для 2019 року – це 20:00-22:00, а для 2020 – 19:00-21:00. Зрівняємо ефекти – порівняємо перші дві години шоу. І, звісно, порахуємо це лише для супутникового типу прийому у 18-54 50+. Так от такі чотири канали зібрали цю аудиторію.

Канал 2019 2020 різниця часток SONTSE 1,8 9,0 7,2 Перший РОсія 3,1 7,9 4,8 РТР Планета 3,9 5,3 1,4 UA:PERSHIY 0,2 1,4 1,2

Бачимо, що це «Сонце» та два канали з Hot Bird, і що приємно – суспільний мовник.

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Фото: unsplash

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