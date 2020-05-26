Журналиста возмутило решение закрыть дело в отношении напавшего на него нардепа

Журналист издания «Цензор.net» Иван Марусенко возмущен тем, что Государственное бюро расследований закрыло уголовное производство в отношении народного депутата от ОПЗЖ Александра Пономарева. Об этом Марусенко написал в Facebook. «Напомню, что этот депутат 7 февраля 2018 года возле зала заседаний Верховной Рады напал на меня и моего коллегу Михаила Криворучкина, вырвал наши два телефона, когда мы снимали его, и пытался убежать, — пишет Марусенко. — Уголовное производство в отношении воспрепятствования законной деятельности журналистов было открыто в этот же день. Даже тогдашний генпрокурор Юрий Луценко увидел состав преступления в действиях депутата Пономарева и, лично выступая на Комитете ВР, час доказывал факт нарушения закона со стороны депутата, опираясь не только на украинское законодательство, но и на практику Европейского суда. Но дело в силу разных причин затянулось на два года, и в начале этого года было передано в ГБР, как теперь оказывается, исключительно с целью ее закрыть».

Иван Марусенко отметил, что ради этого следователь ГБР Амелин решил назвать частной и конфиденциальной беседой общение двух депутатов. При этом они посреди Рады громко и открыто обсуждали конфликтную ситуацию, возникшую, когда депутат Сергей Соболев с трибуны Верховной Рады обвинил депутата Пономарева в незаконных действиях, а фактически в диверсии против украинской армии. «Журналисты, которые снимали эту беседу, по мнению следователя ГБР Амелина, должны были спросить у депутатов, можно ли их снимать на видео на месте их работы, иначе журналисты уже занимаются ни более, ни менее как «незаконной журналистской деятельностью», — пишет Марусенко.

Он сообщил, что решение следователя ГБР уже обжаловали в Офисе генерального прокурора и предупредил, что подаст в суд, если генпрокурор «встанет на путь прикрытия незаконных действий ГБР и депутата Пономарева». Также журналист попросил коллег поддержать его, ведь только общественный резонанс «останавливает «дельцов от юриспруденции» от их незаконных сделок».

Напомним, данные мониторинга Национального союза журналистов Украины говорят о том, что во время карантина на журналистов стали чаще нападать.

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Фото, видео: pixabay, «Цензор.net»

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